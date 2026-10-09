به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران، در رویداد تخصصی ITNEX۲ که با حضور جمعی از مدیران، متخصصان، فعالان بخش خصوصی، شرکت‌های فناور و نخبگان حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و نخبگانی کشور در حوزه فناوری و هوشمندسازی، بر ضرورت تبدیل دانش و توانمندی‌های علمی به دستاورد‌های عملی و ارزش اقتصادی تأکید کرد.

اسماعیل اعزی افزود: ایران از ظرفیت علمی، تخصصی و نخبگانی ارزشمندی در حوزه فناوری برخوردار است، اما مسئله اساسی این است که بتوانیم این دانش را به ابزار‌های عملی، اقتصادی و مؤثر برای حل مسائل کشور تبدیل کنیم.

وی گفت: برخورداری از دانش به تنهایی کافی نیست و باید میان دانشگاه، دولت، بخش خصوصی و مجموعه‌های تخصصی ارتباطی مؤثر و مستمر شکل گیرد تا ظرفیت‌های علمی و فناوری کشور از مرحله ایده و دانش عبور کرده و به دستاورد‌های واقعی و اثرگذار تبدیل شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را یکی از ارکان اساسی حرکت به سمت ایران هوشمند و اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: برای تحقق هوشمندسازی و توسعه خدمات دیجیتال، زیرساخت‌های ارتباطی باید متناسب با نیاز‌های امروز و آینده کشور توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به روند توسعه طرح‌های ارتباطی در کشور تاکید کرد: توسعه شبکه‌های ارتباطی و به‌ویژه فیبر نوری از اقدامات مهم در مسیر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات هوشمند و توسعه اقتصاد دیجیتال است.

اعزی افزود: هوشمندسازی بدون برخورداری از زیرساخت ارتباطی مناسب امکان‌پذیر نیست و باید همزمان با توسعه خدمات و کاربرد‌های فناوری، زیرساخت‌های ارتباطی نیز متناسب با نیاز‌های جامعه توسعه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت امنیت در طرح‌های فناوری اطلاعات گفت: در کنار توسعه زیرساخت‌ها و خدمات دیجیتال، موضوع امنیت و حفاظت از اطلاعات باید از همان مراحل ابتدایی طراحی و اجرای طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.

اعزی امیدواری کرد: برگزاری رویداد‌هایی همچون ITNEX۲ زمینه‌ساز تعامل و همکاری بیشتر میان مدیران، متخصصان، شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی و گامی مؤثر در مسیر توسعه زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دیجیتال استان مازندران باشد.