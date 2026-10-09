به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه، با اشاره به پیامد‌های جنگ اقتصادی، اهمیت راهبردی تنگه هرمز و کاهش شمار دانش‌آموزان پایه اول در کشور، بر تقویت اقتصاد مقاومتی، حمایت از خانواده‌ها، آمادگی مدارس برای شرایط خاص و حفظ انسجام ملی تأکید کرد.

او افزود: تقابل کنونی با ایران تنها به عرصه نظامی محدود نیست و ابعاد اقتصادی، رسانه‌ای و شناختی را نیز در بر دارد.

امام جمعه کیش، تقویت اقتصاد مقاومتی، مردمی‌کردن اقتصاد و تلاش مستمر مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی را از راهکار‌های مقابله با فشار‌های اقتصادی دانست و بر ضرورت حفظ وحدت ملی و مشارکت مردم در عبور از مشکلات تأکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز گفت: این گذرگاه از ظرفیت‌های مهم قدرت ایران است و مدیریت آن در معادلات منطقه‌ای اهمیت دارد.

او با تأکید بر نقش کشور‌های منطقه در تأمین امنیت خلیج فارس، افزود: امنیت منطقه باید با همکاری کشور‌های منطقه تأمین شود و حضور قدرت‌های بیگانه نباید تعیین‌کننده امنیت در خلیج فارس باشد.

امام جمعه کیش با اشاره به آغاز سال تحصیلی، مسئولیت مدارس و معلمان را فراتر از آموزش دروس دانست و گفت: تقویت روحیه دانش‌آموزان، هدایت تربیتی و برنامه‌ریزی برای شرایط خاص نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به مشکلات مدارس و وضعیت معیشتی فرهنگیان، بر ضرورت همکاری مسئولان، معلمان و خانواده‌ها تأکید کرد و خواستار پرهیز از اختلاف‌نظر‌هایی شد که ممکن است به روند آموزش آسیب بزند.

امام جمعه کیش با اشاره به اعلام کاهش حدود ۱۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان پایه اول کشور نسبت به سال گذشته، درباره پیامد‌های کاهش جمعیت هشدار داد و تسهیل ازدواج جوانان، ایجاد اشتغال، حمایت از خانواده‌ها و ترویج فرهنگ فرزندآوری را از راهکار‌های بهبود وضعیت جمعیتی کشور برشمرد و بر همکاری مردم و مسئولان در این زمینه تأکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز از تلاش فرماندهان، کارکنان، سربازان و ایثارگران فراجا قدردانی کرد و همراهی مردم با نیرو‌های انتظامی را ارزشمند دانست.

او با اشاره به روز جهانی پست، توسعه خدمات پستی را در تسهیل ارتباطات، حمل‌ونقل، تجارت و گردشگری کیش مؤثر دانست و خواستار توجه بیشتر مسئولان به ظرفیت‌های شبکه پستی کشور شد.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به بزرگداشت حافظ شیرازی نیز بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شعر و ادبیات فارسی برای ترویج معارف قرآنی و آموزه‌های اسلامی به نسل جدید تأکید کرد.

او با اشاره به روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، آموزش همگانی، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، رعایت اصول پدافند غیرعامل و ترویج فرهنگ ایمنی را از راهکار‌های کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی برشمرد.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به روز جهانی استاندارد، بر ضرورت نظارت بر کیفیت کالا‌ها و خدمات و صیانت از حقوق شهروندان تأکید کرد.

امام جمعه کیش با اشاره به مناسبت‌های مرتبط با سالمندان، نابینایان و افراد دارای معلولیت نیز گفت: رعایت کرامت این افراد و فراهم‌کردن خدمات مناسب برای آنان در ساخت‌وساز‌ها و ارائه خدمات عمومی، باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز، با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله اشرفی اصفهانی، از شهدای محراب، بر پاسداشت ارزش‌های دینی و ملی و حفظ انسجام و اقتدار کشور تأکید کرد.