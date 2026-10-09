به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر، امام جمعه موقت خرم‌آباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلای الغدیر خرم آباد با تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و نظامی در تأمین امنیت کشور قدردانی کرد و خواستار بازنگری در حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان این نیروها شد.

وی با اشاره به نقش نیروهای انتظامی در مقابله با اشرار و برقراری امنیت جامعه گفت: امنیت، زمینه‌ساز پیشرفت کشور در حوزه‌های تولید، صنعت و آموزش است و این امنیت با ایثار و فداکاری نیروهایی تأمین می‌شود که جان خود را در راه حفظ آرامش مردم به خطر می‌اندازند.

امام جمعه موقت خرم‌آباد از مجلس و نمایندگان خواست با اصلاح قوانین، نسبت به بهبود حقوق و مزایای نیروهای نظامی و انتظامی و رسیدگی بیشتر به وضعیت بازنشستگان این مجموعه‌ها اقدام کنند.

حجت‌الاسلام شمسی‌فر همچنین با اشاره به روز جهانی پست از خدمات کارکنان پست در روزهای کاری و تعطیل قدردانی کرد و خواستار مناسب‌سازی زیرساخت‌ها و تسهیل تردد نابینایان در معابر و ادارات شد.

وی در ادامه، بر ضرورت ارتقای کیفیت محصولات و رعایت استانداردها در کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی تأکید کرد و یاد و خاطره شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی و دیگر شهدای راه اسلام را گرامی داشت.