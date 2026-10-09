هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص گذر متناوب امواج و رخداد ناپایداری‌های همرفتی، احتمال رعد و برق، وزش باد و خیزش گرد و خاک در نقاط مستعد استان هشدار داد.

گذر متناوب امواج و بارش رگباری باران در چهارمحال و بختیاری

گذر متناوب امواج و بارش رگباری باران در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر کل هواشناسی استان گفت: این سامانه از فردا تا اواخر هفته اینده در استان پیش بینی می‌شود.

نوروزی افزود: لغزندگی و سیلابی شدن مسیل‌ها از پیامد‌های این سامانه است.

وی به اجتناب در تردد یا اتراق عشایر در حاشیه و بستر رودخانه ها، مسیل‌ها و ارتفاعات و احتیاط درصعود به ارتفاعات و چرای دام توصیه کرد.