امام جمعه چابکسر در خطبه‌های نماز جمعه این شهر اظهارات وزیر جنگ آمریکا را متوهمانه و شیطانی خواند و با اشاره به محکومیت اظهارات روبیو از سوی وزیر امور خارجه، آن را تحریف تاریخ دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه چابکسر در نماز جمعه این هفته چابکسر گفت: ایران همیشه در تاریخ مقتدر بوده و غربی‌ها بر این باورند که ایران برای کشور‌های غربی خطر دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا محیطی افزود: وزیر امور خارجه کشورمان اظهارات روبیو را محکوم کرد و آن را تحریف تاریخ دانست.

وی گفت: نیت اصلی این تحریف تاریخی، تحریک اروپا و غرب در مقابله با ایران است و آنها بر آن‌اند تا اروپا را زیر چتر حمایتی دکترین نظامی آمریکا ببرند.

امام جمعه چابکسر با تأکید بر رویکرد صلح‌طلبانه ایران تصریح کرد: ایران همیشه طرفدار صلح بوده و هیچ‌گاه به کشوری هجوم نبرده است و ایران همیشه جزو مقتدران جهان بوده و هست.

امام جمعه چابکسر وحدت مسئولان را از نقاط قوت کشور دانست و گفت: اتحاد مسئولان ایرانی خار چشم دشمنان شده است؛ سلایق مختلف سیاسی با هم وحدت دارند و برای انسجام اجتماعی باید اتحاد ویژه‌ای برای خدمت به مردم صورت بگیرد.