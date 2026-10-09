رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدف قرار گرفتن مراکز غیرنظامی همچون فرودگاه و اداره کل هواشناسی بوشهر، این اقدام را نشان‌دهنده اوج زبونی و خفت دشمن دانست و گفت: بازسازی مراکز آسیب‌دیده از حملات دشمن در اولویت بودجه سال ۱۴۰۶ قرار گرفت.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حجت‌الاسلام پژمان‌فر در بازدید از فرودگاه و اداره کل هواشناسی بوشهر که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی آسیب‌دیده است با بیان اینکه جمهوری اسلامی در برابر این ددمنشی‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد، تأکید کرد: حمله به مراکزی که به کشاورزان و مردم خدمات‌رسانی می‌کنند و وضعیت پرواز‌ها را پشتیبانی می‌کنند، خلاف تمامی پروتکل‌های جهانی است؛ دشمن بداند که جمهوری اسلامی در برابر این اقدامات غیرمنطقی، حتماً پاسخ سختی خواهد داد و درس عبرتی به آنها خواهد داد که تصور نکنند با حمله به مراکز غیرنظامی می‌توانند توان نظامی ما را به چالش بکشند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه‌ها که با وجود امکانات محدود، همچنان در حال ارائه خدمات هستند، افزود: شرایط منطقه به‌ویژه پس از انفجار‌های صورت‌گرفته نیازمند پاک‌سازی است و پس از آن، بازسازی و تجهیز این مراکز با بهترین کیفیت و با قدرت تمام آغاز خواهد شد.

وی همچنین در خصوص تأمین اعتبارات لازم برای بازسازی فرودگاه و اداره کل هواشناسی بوشهر گفت: کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس، با جدیت پیگیر خسارات وارده به استان بوشهر است. تلاش ما این است که اعتبارات لازم برای بازسازی این مراکز را در بودجه باقی‌مانده سال ۱۴۰۵ و همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ به‌طور ویژه پیش‌بینی و لحاظ کنیم.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر گفت: با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداری بوشهر، پیگیری‌ها برای تأمین بودجه مراکز یاد شده تسریع خواهد شد تا هرچه سریع‌تر به چرخه خدمت‌رسانی به مردم بازگردند.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر نیز با اشاره به نقش حیاتی رادار‌ها در مدیریت بحران و دریانوردی گفت: وضعیت جوی و آسمان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های هواشناسی بود که امکان پیش‌بینی‌های کوتاه مدت را برای ما فراهم می‌کرد به‌ویژه در حوزه دریانوردی، با توجه به اینکه سامانه‌های بارشی از غرب استان وارد می‌شدند، ما به‌خوبی پدیده‌هایی مثل تگرگ، طوفان و سیل را رصد می‌کردیم.

پیام مساعدی افزود: رادار هواشناسی بوشهر بهترین رادار در جنوب غرب کشور بود که تمام پدیده‌ها را تا استان فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد پوشش می‌داد همپوشانی این رادار با رادار هواشناسی خوزستان، موجب شده بود که جنوب غرب کشور به‌طور کامل تحت پوشش نظارتی باشد.

مدیرکل هواشناسی بوشهر با اشاره به حادثه اصابت به زیرساخت‌های این سازمان در یازدهم فروردین امسال، تصریح کرد: متأسفانه هم اکنون با توجه به اینکه رادار را نداریم، پیش‌بینی‌های کوتاه مدت وضعیت جوی سخت‌تر شده است؛ اما همکاران ما با توجه به شرح وظایف خود، تلاش می‌کنند تا مشکلی در استان ایجاد نشود و روزانه نقشه‌ها را از طریق سازمان و نمونه‌های بومی‌سازی شده رصد می‌کنیم تا همچنان در خدمت مردم باشیم.

مساعدی با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی در بخش فرودگاهی، به روحیه جهادی کارکنان این مجموعه اشاره کرد و گفت: باید از همکارانم قدردانی کنم که برای تداوم خدمات، در دو ساختمان جداگانه مستقر شدند، باوجود اینکه گاهی پروتکل‌ها ۵۰ درصد کاهش نیرو را حکم می‌کرد، اما پس از شهادت همکارمان که رئیس اداره فرودگاهی بود، حتی یک روز هم خدمت‌رسانی را متوقف نکردند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر هم در تشریح خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های فرودگاهی در جریان حملات دشمن متخاصم، اظهار کرد: از همان روز‌های نخست آغاز تهاجم، تاسیسات و تجهیزات فرودگاه بوشهر هدف حملات مستقیم قرار گرفت.

عباس اسماعیلی با اشاره به گاه‌شمار این خسارت‌ها، گفت: در سومین روز جنگ (۱۲ اسفند)، هواپیمای ایران‌ایر در پارکینگ فرودگاه مورد اصابت قرار گرفت همچنین در روز ۲۷ اسفند یک فروند بالگرد در محوطه فرودگاه دچار آسیب شد.

وی افزود: در روز سوم تهاجم، بخش هواشناسی فرودگاهی نیز هدف قرار گرفت که متاسفانه منجر به شهادت یکی از همکاران عزیزمان شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر با اشاره به حملات گسترده به سطوح پروازی بیان کرد: در روز هفتم جنگ، سطوح پروازی و باند فرودگاه آسیب دید و در ظهر روز هشتم، هر دو باند فرودگاه در ۱۱ نقطه هدف قرار گرفتند همچنین در تاریخ ۸ فروردین، ساعت ۱۹، ترمینال فرودگاه نیز دچار آسیب جدی شد.

اسماعیلی با بیان اینکه به جز شهید بزرگوار بخش هواشناسی، خوشبختانه این حملات تلفات جانی دیگری در پی نداشت، یادآور شد: با وجود اینکه اتاق سرور و سامانه‌های ضبط تصاویر در جریان حملات به ترمینال از بین رفته است، اما مستندات و وضعیت موجود گویای عمق آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های حیاتی فرودگاه است.