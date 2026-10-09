به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه آمل در خطبه‌های امروز نماز جمعه این شهر در مصلای قدس این شهر، با حمایت از موضع رئیس‌جمهوردرباره بی‌نتیجه بودن مذاکره با آمریکا در سایه نقض تعهدات، تأکید کرد: تجربه‌های گذشتهنشان داده است که نمی‌توان بدون توجه به بدعهدی‌های آمریکا، به تفاهم‌های پیشین دل بست.

حجت‌الاسلام ابراهیم یعقوبیان با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درباره تجربه مذاکرات با آمریکا گفت: وقتی آمریکا در جریان مذاکرات، به تعهدات خود پایبند نبوده و به ایران حمله کرده است، بی‌اعتمادی به این کشور ریشه در تجربه‌های گذشته دارد.

وی با استناد به آموزه‌های قرآن کریم درباره نقض عهد افزود: هنگامی که طرف مقابل پیمان‌شکنی می‌کند، نمی‌توان بدون ارزیابی شرایط و تضمین‌های لازم، بار دیگر به تفاهم‌های پیشین بازگشت.

امام جمعه آمل در ادامه با اشاره به نقش جریان‌های راست‌گرای مسیحی در آمریکا و حمایت آنان از رژیم صهیونیستی تاکید کرد: برای شناخت سیاست‌های آمریکا در منطقه باید به مبانی اعتقادی و جریان‌های اثرگذار بر تصمیم‌گیری‌های اینکشور توجه کرد.

حجت‌الاسلام یعقوبیان با بیان اینکه حمایت از رژیم صهیونیستی در میان بخشی از جریان‌های مذهبی و سیاسی آمریکا ریشه‌های اعتقادی دارد، تأکید کرد: این رویکرد بر سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و تحولات مرتبط با فلسطین و قدس تأثیرگذاراست.

وی در پایان با اشاره به تجربه‌های گذشته در روابط ایران و آمریکا، بر ضرورت توجه به نقض تعهدات و بازنگری در رویکرد‌های دیپلماتیک تأکید کرد.