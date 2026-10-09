­معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به محل مصرف گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: استفاده از منابعی مانند گواهی صرفه‌جویی مصرف سوخت می‌تواند ضمن توسعه اسقاط، از افزایش فشار هزینه‌ای بر مردم جلوگیری کند.

آقای فرشاد مقیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، افزود: اصلاح این آیین‌نامه در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت و با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد و پس از تصویب هیئت وزیران برای اجرا ابلاغ شد.

وی ادامه داد: متناسب‌سازی فرآیند‌های اسقاط خودرو‌های فرسوده با اصلاحات جدید آیین‌نامه در دستور کار قرار گرفت و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است؛ بخشی از این فرآیند نیز همچنان در حال پیگیری است.

افزایش چهاربرابری میانگین اسقاط روزانه خودرو‌های فرسوده

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از افزایش میانگین اسقاط روزانه خودرو‌های فرسوده از ۳۵۰ دستگاه به هزار و ۴۰۰ دستگاه پس از اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۸۵ هزار خودروی فرسوده اسقاط و از ناوگان حمل‌ونقل کشور خارج شده است. همچنین ۸ هزار نفر برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده ثبت‌نام کرده‌اند که فرآیند احراز هویت و اصالت این موتورسیکلت‌ها از سوی پلیس راهور در حال انجام است.

وی با اشاره به روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور افزود: طی سه سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده است، همچنین در ۱۷ سال گذشته، ۳۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده با خودرو‌های نو جایگزین شده و طی دو سال اخیر نیز ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی نو جایگزین خودرو‌های فرسوده شده است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده با تاکسی‌های برقی در تهران و نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده با موتورسیکلت‌های برقی در اصفهان نیز در حال اجراست.

اسقاط خودرو‌های فرسوده؛ گامی برای کاهش ناترازی انرژی

مقیمی با اشاره به آثار زیست‌محیطی و اقتصادی اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: خروج این خودرو‌ها از چرخه حمل‌ونقل و جایگزینی آنها با خودرو‌های نو، به کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در مصرف سوخت کمک می‌کند.

وی افزود: با توجه به ناترازی انرژی در کشور، توسعه اسقاط خودرو‌های فرسوده می‌تواند به مدیریت مصرف انرژی و ارتقای سلامت عمومی و محیط زیست کمک کند.

گواهی صرفه‌جویی سوخت؛ راهکاری برای کاهش فشار بر مردم

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تأکید بر ضرورت ایجاد بازار‌های جدید برای گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده، گفت: در حال حاضر، خودروسازان کشور تنها محل مصرف این گواهی‌ها هستند؛ موضوعی که با خرید گواهی از مراکز اسقاط، بر قیمت تمام‌شده خودرو اثر می‌گذارد.

مقیمی افزود: برای کاهش این فشار هزینه‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، متنوع‌سازی محل مصرف گواهی‌های اسقاط را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در برنامه هفتم پیشرفت گفت: تحقق این هدف می‌تواند سالانه یک‌ونیم میلیارد لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت به همراه داشته باشد.

معاون وزیر صمت تأکید کرد: بخشی از منافع حاصل از صرفه‌جویی سوخت باید به چرخه اسقاط خودرو‌های فرسوده بازگردد تا ضمن تقویت این فرآیند، فشار اقتصادی بر مردم افزایش نیابد.

مقیمی افزود: جلساتی در این زمینه برگزار و طرح‌های اولیه ارائه شده است و امیدواریم این طرح در چند ماه آینده به نتیجه برسد.