به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ سردار عادلِ منیر گفت: از دستاورد‌های مهم مرحله سی‌ام اجرای طرح آرامش در شهر در استان اردبیل، دستگیری ۳۸۴ معتاد و معتاد متجاهر، ۶۶ خرده فروش مواد مخدر، و ۳ قاچاقچی، و کشف ۸۱ کیلو و ۱۴۷ گرم انواع مواد مخدر بود.

وی با اشاره به اینکه افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان از اهداف مهم اجرای این طرح است افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکرد‌های این طرح است که به مدت ۵ روز توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی ماموران کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان اردبیل اجرا شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: سامانه‌های تلفنی ۱۳۰ و ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه است.