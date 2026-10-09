سردار رادان در پیامی خطاب به فرمانده کل قوا نوشت: پیام حکیمانه و پدرانه‌تان به مناسبت هفته انتظامی، غبار خستگی را از چهره‌هایمان زدود و شور و شوق خدمت را در رگ‌هایمان دوباره جاری ساخت.



یه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام سردار احمدرضا رادان به فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) آمده است:

سپاس بی‌کران به درگاه حضرت حقّ جلّ و علا که نعمت ولایت را بر ما ارزانی داشت و وجود مبارک جنابعالی را چراغ فروزان مسیر خدمت و مقتدای صالح سربازان گمنام امنیت و انتظام میهن اسلامی قرار داد.

پیام حکیمانه و پدرانه‌تان به مناسبت هفته انتظامی، که همچون نسیم بهاری بر گلستان دل‌های کارکنان و نیرو‌های غیور و خانواده‌های صبور و فداکار فراجا وزیدن گرفت، غبار خستگی را از چهره‌هایمان زدود و شور و شوق خدمت را در رگ‌هایمان دوباره جاری ساخت. این الطاف، تاج افتخار ما و توشه راه فردای ماست.

ما فرزندان ملت ایران در فراجا، ولایت را، زِمَامُ اَلدِّینِ وَ نِظَامُ اَلْمُسْلِمِینَ وَ صَلاَحُ اَلدُّنْیَا وَ عِزُّ اَلْمُؤْمِنِینَ می‌دانیم؛ کشتی‌بان دریای پرتلاطم و ستاره هدایتِ شب‌های تاریکِ فتنه‌ها و اینک، دست بیعت به دست توانای ولایت می‌سپاریم و عهد می‌بندیم که: فراجا، فرمایشات حضرتعالی را «سند معماری فراجای آینده» می‌داند و لوح دل خود را آیینه‌دار رهنمود‌های حکیمانه‌تان ساخته و نقشه راه راهبردی این نهاد را بر مدار نورانی ولایت ترسیم می‌نماید.

فراجا، دژ انقلاب اسلامی است و دیده‌بان هوشیار و روایتگر صادق این مرز و بوم؛ نگهبانی که چشم از دشمن برنمی‌دارد و زبانش راوی صادق حقایق میدان است. در خط ولایت و در سایه‌سار رهنمود‌های جنابعالی، با جان و دل و اندیشه، در مسیر تأمین انتظام ملی، امنیت، عدالت و آسایش مردم شریف ایران اسلامی گام برداریم و از پای ننشینیم تا پرچم انتظام بر قله‌های افتخار به اهتزاز درآید.

امانت‌داران امنیت این سرزمین مقدس باشیم و همچون کوه در برابر طوفان حوادث بایستیم؛ از مرز‌های پرمخاطره تا قلب شهر‌ها و روستاها، با جان و دل از کیان میهن اسلامی محافظت کنیم و نگهبان خواب و آرامش مردمان این دیار باشیم.

در برابر دشمنان جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی و هر توطئه‌ای که انتظام ملی و نظم و امنیت جامعه را نشانه رفته، همچون سدی پولادین بایستیم و ایستادگی و مقاومت را سرلوحه خود قرار دهیم و ذره‌ای از مأموریت الهی-ملی خود عقب‌نشینی نکنیم.

«معماری فراجای آینده» را مبتنی بر توسعه فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی، تقویت سرمایه انسانی، ارتقای ساختار سازمانی و تعمیق پیوند با مردم، با جدیت اجرایی نماییم تا فراجا در افق پیش‌رو، نهادی هوشمند، چابک، مردمی و در تراز انقلاب اسلامی باشد و نام نیکش زینت‌بخش دفتر افتخارات این مرز و بوم گردد.

اعتماد عمومی را به‌عنوان سرمایه اصلی خود پاس بداریم و با رفتار اعتمادآفرین و خدمت صادقانه، پیوند خود با ملت شریف ایران را روزافزون مستحکم‌تر سازیم و دل‌ها را با محبت فتح نماییم.

خانواده‌های شهدا، ایثارگران و همسران و فرزندان همکارانمان را که پشتوانه صبر و استقامت ما هستند، گرامی بداریم و قدردان فداکاری‌های آنان باشیم؛ که صبرشان پشتوانه مأموریت‌های ماست و دعایشان چراغ راه خدمت‌های ما.

اینجانب و تمامی کارکنان فراجا، از صمیم قلب از رهنمود‌های راهگشای جنابعالی سپاسگزاریم و با توکل بر خداوند متعال و دعای حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، همچنان پاسدار انتظام ملی، امنیت، اقتدار و عزت ایران اسلامی خواهیم بود و تا آخرین قطره خون، بر این عهد استوار می‌مانیم.