به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، برنامه بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر با محوریت رودخانه‌های مستعد غرب استان تداوم دارد که در آخرین مرحله از این طرح، بخش عمده‌ای از بچه‌ماهیان آزاد تکثیرشده در مرکز شهید باهنر کلاردشت، در رودخانه چشمه‌کیله تنکابن رهاسازی شد.

مدیرکل شیلات مازندران در این مراسم با اشاره به اهمیت اقتصادی و اکولوژیک گونه ماهی آزاد گفت: امسال حدود ۳۰۰ هزار قطعه ماهی آزاد در مراکز تکثیر استان تولید شده و برنامه رهاسازی این گونه در رودخانه‌های مستعد مازندران با جدیت در حال اجراست.

نیما حسین زاده با اشاره به گستردگی طرح بازسازی ذخایر افزود: ۷۵ میلیون قطعه ماهی سفید و کپور و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه ماهیان خاویاری نیز امسال تکثیر و در رودخانه‌های استان رها شده است.

وی با بیان اینکه ماهی آزاد از گونه‌های ارزشمند دریای خزر محسوب می‌شود، تاکید کرد: علاوه بر رهاسازی بچه‌ماهیان در رودخانه‌ها، برنامه‌هایی برای مولدسازی و مشارکت بخش خصوصی در زمینه پرورش این گونه در قفس‌های دریایی نیز در دستور کار قرار دارد.

نیما حسین زاده درباره ویژگی‌های این بچه‌ماهیان گفت: ماهیان رهاسازی‌شده حاصل تکثیر پارسال این مرکز هستند که اکنون با میانگین وزنی ۵ گرم، آماده رهاسازی در زیستگاه‌های طبیعی شدند.

نیما حسین زاده با اشاره به چرخه زیستی این گونه افزود: ماهی آزاد برای تکمیل چرخه زیستی و تخم‌ریزی به رودخانه‌ها مهاجرت می‌کند و رودخانه‌هایی همچون چشمه‌کیله، کاظم‌رود و سردآبرود از زیستگاه‌های حیاتی این گونه به شمار می‌روند؛ بنابراین فرآیند تکثیر با صید مولد از همین رودخانه‌ها آغاز شده و پس از پرورش، دوباره به چرخه طبیعت بازمی‌گردند.

مدیر کل شیلات مازندران با تأکید بر ضرورت حفاظت از این ذخایر، هشدار داد: بازسازی ذخایر تنها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که در کنار تکثیر، حفاظت از منابع و مقابله با صید غیرمجاز با جدیت دنبال شود.

رودخانه چشمه‌کیله تنکابن از رودخانه‌های کلیدی غرب مازندران در چرخه زیستی ماهی آزاد دریای خزر محسوب می‌شود و تداوم برنامه‌های تکثیر و رهاسازی در کنار صیانت از زیست‌بوم آن، از محور‌های اصلی برنامه راهبردی شیلات مازندران است.