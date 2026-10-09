همزمان با آغاز هفته ملی کودک، انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی که از ۱۴ تا ۱۶ مهر نیم‌بها عرضه شد، با ۲ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان فروش و جذب ۲۸ هزار و ۸۶۷ مخاطب در پنجشنبه روز جهانی کودک، در جایگاه دوم فروش روزانه‌ی گیشه‌ی سینما‌ها ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همچنین انیمیشن ماجراجویانه «سفینه نجات» روز گذشته توانست ۶۰ سانس فوق‌العاده را برای بعد از ساعت ٢٠ که آخرین ساعت نمایش فیلم‌های کودک در سینما است، به نام خود ثبت کند و از این حیث نیز رکوردار سینمای کودک ایران شود.

همزمان با این رکوردشکنی از تیزر جدید این اثر که ساخت آن برعهده مهدی اولادوطن بوده است، رونمایی شد.

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»، محصول استودیوی اسکای فریم، از ۴ شهریور ماه توسط پخش بهمن سبز در سینما‌های سراسر کشور اکران شده و در همین مدت از مرز فروش ۴۰ میلیارد تومان عبور و نزدیک به ۴۰۰ هزار مخاطب جذب کرده است.