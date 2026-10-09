نماینده ولی‌فقیه در گیلان با انتقاد از سیاست‌های آل‌سعود و حمایت برخی کشور‌های عربی از رژیم صهیونیستی گفت: این رفتار‌ها در تاریخ ملت‌ها باقی می‌ماند و نسل‌های آینده درباره آن قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه رشت، امروز در خطبه‌های نماز جمعه در مصلای امام خمینی (ره) این شهر، با انتقاد از سیاست‌های عربستان سعودی و حمایت برخی کشور‌های منطقه از رژیم صهیونیستی، این رویکرد را در تعارض با همبستگی جهان اسلام دانست.

امام جمعه رشت با انتقاد از عملکرد آل‌سعود در قبال مردم یمن و جهان اسلام گفت: جنایت‌های دولت‌ها در تاریخ باقی می‌ماند و نسل‌های آینده درباره عملکرد آنان قضاوت خواهند کرد.

آیت‌الله فلاحتی همچنین با انتقاد از حمایت امارات از رژیم صهیونیستی و میزبانی از مقام‌های این رژیم، خواستار غیرت عربی، شد.

وی تأکید کرد: نه حمایت انگلیس و نه پشتیبانی آمریکا نمی‌تواند مانع قضاوت ملت‌ها درباره این اقدامات شود و این رفتار‌ها در تاریخ باقی خواهد ماند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به جنگ‌های اخیر و تحولات منطقه، آمریکا و رژیم صهیونیستی را به دلیل سیاست‌های سلطه‌طلبانه و بی‌اعتنایی به حقوق ملت‌ها مورد انتقاد قرار داد و گفت: این تحولات، ماهیت این دو رژیم را بیش از پیش برای ملت‌های جهان آشکار کرده است.

آیت‌الله فلاحتی همچنین با اشاره به روز جهانی پست، از تلاش کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.

وی در پایان، برگزاری نشست جراحان مغز و اعصاب کشور به میزبانی رشت را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های علمی و تخصصی گیلان دانست و گفت: گیلان سرزمین افکار و اندیشه‌های نو و خردمندان و اندیشمندان در علوم و فنون مختلف است.