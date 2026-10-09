به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه نشتارود تنکابن در خطبه‌های نماز جمعه امروز این بحخش با اشاره به ضرورت تبیین واقعیت‌ها و مقابله با روایت‌سازی دشمن، بر نقش‌آفرینی مردم در روشنگری و حمایت از جبهه مقاومت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رضا جوادی‌مقدم، با اشاره به تلاش رسانه‌های دشمن برای وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها، بصیرت‌افزایی و تبیین صحیح حوادث را وظیفه همگانی دانست و گفت: مردم باید با آگاهی و روشنگری، در برابر جنگ روایت‌ها ایستادگی کنند.

وی همچنین با اشاره به فشار‌های اقتصادی آمریکا و ضرورت تقویت اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی فقط به معنای تحمل فشار‌ها نیست، بلکه باید بر پایه تولید، رشد اقتصادی و افزایش توان داخلی دنبال شود.

امام جمعه نشتارود تنکابن با تأکید بر ضرورت تشدید تلاش مسئولان برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، خواستار تداوم جدی برنامه‌های اقتصادی و توجه ویژه به معیشت مردم، به‌ویژه اقشار مستضعف شد.

حجت‌الاسلام جوادی‌مقدم قدردانی از مسئولان تلاشگر، بر لزوم رفع مشکلات اقتصادی و کاهش فشار بر مردم تأکید کرد و ایستادگی ملت ایران با وجود مشکلات و سختی‌ها را نشانه پایبندی آنان به نظام و آرمان‌های انقلاب دانست.