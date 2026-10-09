به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت‌الاسلام والمسلمین آل آقا در خطبه های امروز نماز جمعه، مبارزه با مفاسد اقتصادی را از مهم‌ترین مطالبات مردم دانست و گفت: رهبر شهید بارها مبارزه با مفاسد اقتصادی را جهادی بزرگ و از اولویت‌های اصلی نظام معرفی کردند و بر این موضوع تأکید داشتند که در مبارزه با فساد نباید خط قرمزی وجود داشته باشد.

امام جمعه موقت کرمانشاه با بیان اینکه فساد اقتصادی امنیت ملی و عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند گفت: مردم انتظار دارند با کسانی که سفره‌های آنان را غارت می‌کنند، به فقر و تبعیض دامن می‌زنند و موجب ناامیدی مردم نسبت به آینده می‌شوند، قاطعانه و بدون ملاحظه برخورد شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع حجاب و عفاف نیز گفت: ترویج حجاب باید از مسیر فرهنگ‌سازی در خانواده‌ها، مدارس و جلسات مذهبی دنبال شود، اما مسئولان نباید در برابر هنجارشکنی‌های علنی بی‌تفاوت باشند.

امام جمعه موقت کرمانشاه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، نیروهای انتظامی را از ارکان امنیت کشور دانست و با اشاره به سالگرد شهادت آیت‌الله اشرفی اصفهانی، چهارمین شهید محراب، از تواضع و ساده‌زیستی این شخصیت دینی یاد کرد.