میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: روایت از مردم مظلوم غزه و روایت از سبعیت و جنایتکاری دشمنان مردم فلسطین و نشان دادن آن به مردم جهان بسیار مهم است.

میثم نیلی گفت: روایتگری با داستان و شعر و از طریق کتاب درباره حقیقت فلسطین.

وی تاکید کرد: نباید به دشمنان تحریف گر تاریخ اجازه دهیم که جای جلاد و شهید را عوض کنند و اجازه ندهیم که روایت وارونه به نسل‌های بعدی منتقل کنند.

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی افزود: یک عهد و پیمان جدید با خون شهدای غزه، شهید سنوار، شهید محمد ضعیف، شهید هنیه بسته‌ایم. یک تجدید پیمان هم با شهدای راه قدس از شهید سید حسن نصرالله و شهید هاشم صفی الدین و شهدای حزب الله و یمن و شهدای عزیز ما و سرداران و فرماندهان و مردم مظلوم ما در ایران که همه به اتفاق رهبر شهیدمان همه شهدای راه قدسند و در این مسیر خلاصه جان خودشان را گذاشتند بسته ایم و عهد می بندیم این مسیر را انشالله ادامه بدهیم.