به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به رونمایی از پوستر دومین جشنواره ملی نمد گفت: این جشنواره از ۲۱ تا ۲۴ مهر با معرفی ظرفیت‌های نمد استان و حضور فعالان این حوزه از نقاط مختلف کشور برگزار خواهد شد.

صادقی افزود: در حال حاضر حدود ۱۵ استان کشور در حوزه نمد فعالیت دارند و با توجه به ظرفیت‌های شهرکرد و بروجن، تلاش شده جایگاه چهارمحال و بختیاری در این حوزه در سطح ملی تقویت و زمینه معرفی آن در عرصه جهانی فراهم شود.

وی از نام‌گذاری برخی معابر شهرکرد با محوریت نمد، اجرای دیوارنگاره‌های مرتبط، تدوین بسته حمایتی، معافیت از عوارض سالانه و پیش‌بینی تسهیلات برای احداث کارگاه‌های نمد خبر داد.