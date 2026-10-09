ناوی پیلای، حقوقدان و قاضی پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی پس از اطلاع از دریافت جایزه صلح نوبل، با لحنی کنایه‌آمیز به دونالد ترامپ اشاره کرد؛ گفت : شاید جایزه را با او شریک شوم!

کنایه برنده جایزه صلح نوبل به ترامپ: شاید جایزه را با او شریک شوم!

کنایه برنده جایزه صلح نوبل به ترامپ: شاید جایزه را با او شریک شوم!

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ناوی پیلای، حقوقدان و قاضی پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی و رئیس پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل، پس از اطلاع از دریافت جایزه صلح نوبل، با لحنی کنایه‌آمیز به دونالد ترامپ اشاره کرد؛ رئیس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر بار‌ها از تمایل خود برای دریافت این جایزه سخن گفته بود.

پیلای در واکنش به تشویق حاضران گفت:«اگر کمی بیشتر تشویقم کنید، شاید این جایزه را با ترامپ شریک شوم!»

او سپس با لحنی شوخ‌طبعانه افزود که به‌عنوان یک وکیل و قاضی، همچنان می‌خواهد از صحت این خبر مطمئن شود.

پیلای ۸۵ ساله ریاست کمیته مستقل تحقیق سازمان ملل را بر عهده داشت که رژیم صهیونیستی را به ارتکاب نسل کشی در نوار غزه متهم کرد.

وی گفت از اینکه شجاعت او برای بیان حقیقت مورد تقدیر قرار گرفته، شگفت‌زده شده است. او تأکید کرد که بررسی واقعیت‌ها و تفسیر قانون باید بر پایه تصمیم‌گیری بی‌طرفانه انجام شود.