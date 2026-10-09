به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان سیمرغ به امامت حجت‌الاسلام خانلری، امام جمعه شهرستان، با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و ولایت‌مدار در مصلای کیاکلا برگزار شد.

امام جمعه شهرستان سیمرغ با تاکید بر اینکه وحدت کلمه باید بر مدار منویات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب شکل گیرد گفت: رویکرد راهبردی نظام اسلامی نفی خط‌کشی‌های قومی و مذهبی، صیانت از هویت مشترک ایرانی و بسط مرز‌های همگرایی تا سطح ادیان توحیدی و ابراهیمی است.

خطیب جمعه سیمرغ در فرازی از خطبه‌ها با طرح پرسش پیرامون شاخص‌ها و محور‌های تحقق وحدت در جامعه اسلامی افزود: پاسخ به این پرسش که وحدت باید حول چه محوری شکل گیرد، به‌روشنی در منظومه فکری و منویات رهبران انقلاب اسلامی تبیین شده است؛ اگر به سیره و کلام حضرت امام خمینی (ره) و هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب رجوع کنیم، چارچوب و مسیر انسجام کاملاً شفاف است.

وی با اشاره به جایگاه وحدت مذاهب اسلامی در اندیشه امام راحل تاکید کرد: نخستین مؤلفه، عبور از تفاوت‌های مذهبی است. بنیان‌گذار انقلاب با درایت و نگاهی تمدنی، بر همبستگی شیعه و اهل‌سنت تاکید داشته و با نام‌گذاری هفته وحدت، راهبرد قطعی پایان‌دادن به اختلافات مذهبی را پایه‌گذاری کردند.

حجت‌الاسلام خانلری در ادامه به تکریم اقوام مختلف در جغرافیای فرهنگی ایران اشاره کرد و افزود: در نگاه کلان نظام و امام راحل، هیچ‌گونه تمایز و شکافی میان اقوام اعم از ترکمن، کُرد، لر، بلوچ و سایر اقوام وجود ندارد؛ هویت مشترک همه ما ایرانی‌بودن و ایستادگی زیر پرچم ایران اسلامی است و همه قبایل و اقوام همواره مورد احترام و تکریم بوده‌اند.