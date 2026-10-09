امام جمعه تبریز با اشاره به ضرورت کنترل تورم و توجه به مشکلات معیشتی مردم گفت:دولت باید تا حد امکان برای کنترل تورم تلاش کند.

با اشاره به اینکه دشمن به دنبال جنگ اقتصادی است اظهار کرد: باید مشکلات مردم را درک کنیم و به معیشت و گرفتاری‌های آنان دقت بیشتر و کامل تری بکنیم. وی با تاکید بر حمایت از دولت و سایر قوا گفت:از مسئولان نیز انتظار داریم معیشت مردم را در اولویت داشته باشند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل با هشدار به برخی دولت‌های منطقه، آمریکا و اسرائیل گفت:ملت ایران همواره صلح طلب بوده و به دنبال پیچیده‌تر کردن شرایط نیست، اما برخی کشور‌های منطقه اجازه برقراری صلح و امنیت را نمی‌دهند.

وی با تحسین عملکرد و پیروزی های اخیر یمن افزود: موفقیت ها و پیروزی های یمنی های انقلابی به تکیه آنها به اسلام مربوط می شود، تسلط به باب المندب کامل شده و این تنگه در حال بسته شدن کامل است تنگه هرمز نیز که بسته شده اما آمریکا، اسرائیل و برخی دولت های حامی منطقه بدانند که منافع آنها با تهدید ایران در معرض خطر قرار دارد چون اعتماد را از خودشان سلب و سوء استفاده می کنند به این ترتیب خودشان هم در معرض هدف قرار می گیرند.

وی همچنین با اشاره به وقایع اخیر در فرانسه گفت: دانش آموزان در فرانسه تنها به کمبود امکانات آموزشی و همین طور انرژی اعتراض دارند و تاکنون به پلیسی در فرانسه حمله نشده ولی چرا حقوق بشر را در این کشور رعایت نمی‌کنید و با خشونت رفتار می‌کنید به امور دیگر کشور‌ها کاری نداشته باشید و مراقب وضعیت کشور خودتان باشید.

وی با هشدار درباره روند کاهشی جمعیت کشور بر ضرورت تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از فرزندآوری تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم ایران به سرزمین سالمندان تبدیل شود.



وی با اشاره به کاهش نرخ موالید اظهار کرد: کاهش جمعیت خطرناک است و موالید کشور ۷ درصد کاهش یافته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، رشد جمعیت ایران طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به صفر می‌رسد و حتی منفی می‌شود.

امام جمعه تبریز از دولت خواست شرایط ازدواج جوانان را تسهیل کند و با حمایت از خانواده‌ها زمینه فرزندآوری را فراهم آورد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل با تاکید بر ضرورت مراقبت از فرزندان و ترویج عفاف و حجاب گفت:خانواده‌ها اگر نمی‌خواهند فرزندانشان درگیر مسائل ناخوشایند شوند، باید از آنان مراقبت کرده و برای حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی فرزندان خود توجه بیشتری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مصرف بهینه انرژی در فصل سرما گفت:مدیریت مصرف و مصرف بهینه انرژی به خصوص گاز ضرورت مهمی است و همه باید از این نعمت خدادادی بهره‌مند شوند.

وی افزود:آنچه اهمیت دارد این است که با همکاری دولت و مردم مصرف انرژی مدیریت شود تا در فصل زمستان برای مردم به‌ویژه ساکنان مناطق دوردست مشکلی ایجاد نشود.

پس از نماز جمعه، نماز بر پیکر شهید اقتدار مرتضی حضرتی به امامت حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل اقامه شد.