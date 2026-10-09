به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فاتحی نژاد افزود: در این مانور که با هدف ارزیابی آمادگی زیرساخت‌های فنی، سامانه‌ای و نیروی انسانی برای برگزاری انتخابات الکترونیک انجام شد، فرآیندهای مختلف از جمله ثبت‌ نام، احراز هویت، اخذ رأی و شمارش آرا به صورت آزمایشی اجرا و مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه در این خصوص آمادگی مطلوبی در سطح شهرستان وجود دارد.

وی همچنین عنوان کرد: در این مانور، اعضای ستاد انتخابات شهرستان قدس و کارشناسان فناوری اطلاعات حضور داشتند و ضمن بررسی روند اجرای فرآیندهای الکترونیک، پیشنهادات و نظرات خود را برای بهبود هرچه بیشتر این فرآیند ارائه کردند.