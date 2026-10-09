امام جمعه آبادان با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور در برابر تهدید‌های خارجی، حفظ اقتدار ملی و آمادگی نیرو‌های مسلح را ضروری دانست و خواستار اقدام جدی دولت برای مهار تورم، کنترل قیمت‌ها و بهبود معیشت مردم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبه‌های نماز جمعه آبادان با اشاره به تداوم تهدید‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نیرو‌های مسلح کشور در آمادگی کامل قرار دارند و اقتدار ایران، محاسبات دشمنان را با چالش مواجه کرده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و تداوم فعالیت جبهه مقاومت در لبنان و یمن افزود: آمادگی دفاعی کشور و حفظ توان بازدارندگی، از ضرورت‌های مقابله با تهدید‌های احتمالی است.

امام جمعه آبادان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تأکید کرد: حفظ اقتدار و آمادگی دفاعی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران افزایش یابد و دشمنان از تکرار اقدامات خود علیه کشور منصرف شوند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی همچنین با بیان اینکه گفت‌و‌گو و صلح به معنای تسلیم نیست، گفت: حفظ عزت و اقتدار ملی باید در تعاملات دیپلماتیک مورد توجه قرار گیرد و دستگاه دیپلماسی و نیرو‌های مسلح در مسیر دفاع از منافع کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی حضور مردم در صحنه‌های مختلف را نشانه پایداری و حمایت آنان از کشور دانست و افزود: مشارکت و همراهی مردم، یکی از مؤلفه‌های مهم در حفظ انسجام ملی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

**ضرورت مهار تورم و بهبود معیشت مردم**

امام جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، خواستار توجه جدی مسئولان به وضعیت معیشتی مردم شد.

وی عنوان کرد: مردم از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و نرخ‌های سرسام‌آور کالا‌ها و خدمات ناراضی هستند و دولت باید برای کاهش فشار‌های اقتصادی و بهبود شرایط زندگی خانوارها، راهکار‌های مؤثر و عملی ارائه کند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با تأکید بر ضرورت کنترل تورم افزود: با وجود ظرفیت‌ها و درآمد‌های کشور، افزایش قیمت‌ها همچنان از دغدغه‌های جدی جامعه است و تیم اقتصادی دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق، برای مهار تورم، کنترل بازار و تقویت ارزش پول ملی اقدام کند.

**اشاره به تحولات پس از شهادت رهبر انقلاب**

امام جمعه آبادان در ادامه سخنان خود با اشاره به شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن تصور می‌کرد با این اقدام می‌تواند به اهداف خود دست یابد و روند انقلاب را متوقف کند، اما تحولات پس از آن نشان داد که محاسبات دشمن با واقعیت‌های موجود همخوانی نداشته است.

وی بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی ملی در برابر تهدید‌ها تأکید کرد و همراهی مردم و آمادگی نیرو‌های مسلح را از عوامل مهم در صیانت از کشور دانست.

**قدردانی از تلاش نیرو‌های انتظامی برای تأمین امنیت**

حجت‌الاسلام غبیشاوی همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی برای برقراری نظم و امنیت گفت: نیرو‌های انتظامی در مسیر تأمین امنیت جامعه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و در درگیری‌ها و جنگ‌های اخیر نیز شهدایی را تقدیم کشور کرده‌اند.

وی افزود: امنیت و آرامش جامعه حاصل تلاش و فداکاری نیرو‌های حافظ امنیت است و قدردانی از این تلاش‌ها باید با همکاری مردم و رعایت قوانین همراه باشد.

**تأکید بر ساماندهی نشانی منازل و حفظ پاکیزگی آبادان**

امام جمعه آبادان در بخش پایانی سخنان خود به برخی مسائل شهری پرداخت و نبود پلاک در شمار زیادی از منازل را یکی از مشکلات موجود در شناسایی نشانی‌ها و ارائه خدمات پستی عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به این موضوع، خواستار برنامه‌ریزی مسئولان مربوط برای ساماندهی پلاک‌گذاری منازل شد تا روند شناسایی نشانی‌ها و ارائه خدمات به شهروندان تسهیل شود.

حجت‌الاسلام غبیشاوی همچنین با انتقاد از رها کردن زباله از خودروها، بر ضرورت ارتقای فرهنگ عمومی برای حفظ پاکیزگی محیط شهری تأکید کرد و خواستار مشارکت بیشتر شهروندان در رعایت اصول بهداشتی و تفکیک زباله شد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ نظافت و زیبایی شهر علاوه بر مسئولیت دستگاه‌های خدمات‌رسان، به همکاری و احساس مسئولیت همه شهروندان نیاز دارد.