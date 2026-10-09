هواشناسی بوشهر پیش‌بینی کرد: یک‌شنبه آینده با افزایش سرعت باد شمال غربی، دریا مواج و متلاطم می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان امروز صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

محمدرضا انصاری افزود: همچنین امروز و طی هفته پیش رو، در برخی ساعت‌ها بر پوشش ابر در آسمان استان افزوده می‌شود.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شودف روز یکشنبه آینده، با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان در ساعت‌های به‌نسبت مواج و متلاطم شود.

کارشناس هواشناسی بوشهر جهت وزش باد را متغیر، بیشتر شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرد.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

انصاری گفت: فردا در بندر بوشهر جزر اول دریا ۰۰:۱۱ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۶:۵۸، جزر دوم ساعت ۱۳:۱۵ و مد دوم ساعت ۱۹:۲۲ دقیقه رخ خواهد داد.