خطیب جمعه بجنورد گفت: مسئولان باید برای کنترل تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها چاره‌اندیشی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت داخلی و حفظ آرامش جامعه گفت: مسئولان باید برای مشکلات چاره اندیشی کنند و موضوع افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم را به‌صورت جدی پیگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی نقش مهمی در برقراری امنیت شهر‌ها و روستا‌ها دارد، افزود: تأمین امنیت مردم و جامعه از مسائل بسیار مهم است و مأموران انتظامی در انجام این مسئولیت نقش اساسی دارند.

وی خاطر نشان کرد: مأموران نیروی انتظامی در جنگ‌ها، ناآرامی‌ها و اغتشاشات، مأموریت‌های خود را برای حفظ امنیت مردم و جامعه انجام داده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در ادامه با اشاره به سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی اظهار کرد: آمریکا و برخی کشور‌های همسو با آن با ترور فرماندهان و تجاوز به سرزمین‌های دیگر، در پی پیشبرد اهداف خود هستند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به مقاومت حماس در برابر این اقدامات افزود: این مقاومت، توطئه‌های دشمنان را با چالش مواجه کرده و موجب آشکار شدن چهره واقعی رژیم صهیونیستی و حامیان آن شده است.

وی همچنین با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای مظلوم‌نمایی در رسانه‌ها گفت: افکار عمومی جهان در برابر اقدامات این رژیم واکنش نشان داده و اعتراض‌ها به جنایت‌های آن افزایش یافته است.

امام‌جمعه بجنورد با اشاره به جنگ ۴۰ روزه و اهدافی که به دشمنان نسبت داده می‌شود، اظهار کرد: تصور اینکه با جنگ و تهدید می‌توان ایران را تصرف کرد و داشته‌های ملت را از بین برد، ادعایی بی‌اساس است.

حجت‌الاسلام نوری با تأکید بر هوشیاری مردم ایران افزود: ملت ایران همواره در برابر دشمنان ایستادگی کرده و برای دفاع از کشور و استقلال خود تا پای جان ایستاده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر مسئولیت مدیران در ترویج نماز اظهار کرد: همان‌گونه که آیات قرآن بر اقامه نماز از سوی صاحبان قدرت و مسئولیت تأکید دارند، مدیران نیز باید پس از پذیرش مسئولیت، برای زنده نگه‌داشتن نماز در مجموعه‌های تحت مدیریت خود برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: مدیران مدارس، ادارات، دانشگاه‌ها و دیگر دستگاه‌ها وظیفه دارند شرایط لازم برای اقامه نماز را فراهم کنند و این فریضه الهی را در میان کارکنان، دانش‌آموزان، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی مورد توجه قرار دهند.