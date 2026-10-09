به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برداشت گردو از ۶ هزار و ۹۰۰ هکتار باغات بارور آذربایجان‌غربی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۰ هزار تن گردوی خشک از باغات استان برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود ۱۰ هزار تن گردوی خشک از باغات استان تولید شود.

محمدرضا اصغری با اشاره به ظرفیت بالای آذربایجان‌غربی در تولید گردو اظهار کرد: شهرستان‌های ارومیه و سردشت از مهم‌ترین مناطق تولید این محصول در استان هستند و بخش قابل توجهی از باغ‌های گردوی استان را درختان بذری و ژنوتیپ‌های مختلف تشکیل می‌دهند.

وی افزود: طی سال‌های اخیر کشت ارقام خارجی و استفاده از نهال‌های پیوندی نیز توسعه یافته و ارقامی همچون چندلر، فرنور، پدرو، فرنت، هاوارد و فرانکت در کنار ارقام بومی و کاغذی در باغ‌های استان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، افزایش بهره‌وری باغ‌های موجود، استفاده از ارقام متناسب با اقلیم، توسعه نهال‌های پیوندی، مدیریت بهینه تغذیه و آبیاری و مکانیزه‌کردن برداشت را از مهم‌ترین راهکار‌های افزایش تولید و ارتقای کیفیت گردو عنوان کرد.

اصغری همچنین بر اصلاح و جوان‌سازی باغ‌های قدیمی تأکید کرد و گفت: با استفاده از روش‌هایی مانند سرشاخه‌کاری و جایگزینی تدریجی ارقام کم‌بازده با ارقام پربازده می‌توان بدون احداث باغ جدید، ظرفیت تولید باغ‌های موجود را افزایش داد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز طرح‌های الگویی سرشاخه‌کاری با استفاده از ارقام جدید در استان اجرا شده است.

آذربایجان‌غربی حدود ۱۲۶ هزار هکتار باغ دارد که نزدیک به ۷ هزار هکتار آن به باغ‌های بارور گردو اختصاص یافته و این استان از تولیدکنندگان پیشتاز گردو در کشور به شمار می‌رود.