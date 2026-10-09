نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی، گفت: عبور از مشکلات اقتصادی و مقابله با فشار‌های دشمنان نیازمند همدلی مردم، تلاش مضاعف مسئولان و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان با اشاره به تجربه جنگ‌های تحمیلی و حوادث سال‌های اخیر گفت: تجربه رویارویی‌های گذشته نشان داده است که دشمنان در محاسبات خود درباره اراده و پایداری ملت ایران دچار خطا شده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: در جریان این حوادث، وحدت مردم، حضور اجتماعی، مدیریت به‌موقع و هماهنگی مسئولان از عوامل مؤثر در عبور از شرایط دشوار بوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی حسینی با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ و حوادث اخیر افزود: این رخداد‌ها در کنار آسیب‌هایی که به کشور وارد کرده‌اند، ضرورت شناسایی ظرفیت‌های داخلی، تقویت توانمندی‌ها و افزایش آمادگی در برابر تهدید‌های آینده را نیز آشکار کرده‌اند.

وی گفت: حفظ همدلی و انسجام، تبعیت از رهنمود‌های رهبری و برخورداری از مدیریت جهادی و انقلابی، از درس‌های مهم تجربه‌های گذشته است.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه دشمنی قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی ایران را باید در چارچوب تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تحلیل کرد، گفت: ملت ایران با تکیه بر باور‌های دینی، توان علمی و فناوری و ظرفیت‌های داخلی، مسیر پیشرفت خود را دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی حسینی با اشاره به ضرورت توجه به وعده‌های الهی در مسیر مقاومت و ایستادگی، افزود: ایمان، توکل به خداوند و حفظ وحدت و انسجام، از عوامل مهم عبور از دشواری‌ها و دستیابی به اهداف جامعه اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان به مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی اشاره و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و تلاش بیشتر مسئولان برای بهبود شرایط معیشتی مردم تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره کاهش ارزش پول ملی، تورم و گرانی؛ مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها نیازمند توجه جدی و اقدامات مؤثر مسئولان است و نباید از کنار این مسائل به‌سادگی عبور کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی حسینی افزود: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به معنای تحمل صرف مشکلات نیست، بلکه باید با برنامه‌ریزی صحیح، استفاده از ظرفیت‌های داخلی، همکاری دولت و مردم و تقویت تولید، زمینه کاهش مشکلات اقتصادی و رشد کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه حفظ اتحاد و انسجام اجتماعی در عرصه اقتصادی نیز اهمیت دارد، گفت: با همدلی مردم و مسئولان و اجرای درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرد.

امام جمعه زنجان با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما، بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: استفاده صحیح از منابع و نعمت‌های خدادادی باید در سبک زندگی مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تنظیم دمای وسایل گرمایشی، پرهیز از مصرف بی‌رویه گاز و برق و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به مدیریت مصرف انرژی کمک کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان در ادامه با اشاره به مناسبت روز جهانی پست، از تلاش کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و گفت: خدمات پستی تنها به جابه‌جایی نامه‌ها و بسته‌ها محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و عاطفی مردم را شکل می‌دهد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی حسینی همچنین با اشاره به روز جهانی استاندارد، رعایت کیفیت و دقت در انجام کار‌ها را از اصول مهم فرهنگ اسلامی عنوان کرد و افزود: استاندارد و کیفیت نباید صرفاً به تولید کالا محدود شود، بلکه باید در همه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خدماتی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به آموزه‌های اسلامی ادامه داد: تولیدکنندگان باید با رعایت اصول کیفی، از کم‌فروشی و عرضه محصولات بی‌کیفیت پرهیز کنند و برای ارتقای کیفیت کالا‌های ایرانی تلاش داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان همچنین با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف گفت: ازدواج، تشکیل خانواده و رعایت حریم‌های شرعی، زمینه‌ساز تعالی انسان، تحکیم بنیان خانواده و سامان‌یافتن روابط اجتماعی است.