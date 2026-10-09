به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دکتر حسن کمالی گفت: انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند منجر به نگرانی و آسیب‌های جدی به سلامت خانواده‌ها شود؛ لذا توصیه کرد برای تشخیص و درمان، حتماً از متخصصان و مراکز درمانی کمک گرفته شود.

وی همچنین افزایش آگاهی مردم را زیربنای رویکرد «پیشگیری و تشخیص زودهنگام» بیماری‌ها دانست.

‌در ادامه، سید علی طاووسی، معاون بهداشتی شبکه برخوار، ضمن اشاره به خدمات گسترده این مرکز، تأکید کرد بخش وسیعی از خدمات حوزه بهداشت شامل مراقبت‌های مادر و کودک، سلامت خانواده، مبارزه با بیماری‌های واگیر، بهداشت محیط و سلامت روان، به‌صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.