به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه خوی در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان با برشمردن نشانه‌های آشکار انزوای بین‌المللی رژیم صهیونیستی و ابطال پروژه‌های سازش منطقه‌ای پس از طوفان‌الاقصی، بر ضرورت بهره‌گیری هوشمندانه از مؤلفه‌های بازدارندگی دفاعی و حقوقی کشور تأکید کرد و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را اهرمی مقتدرانه در صیانت از منافع ملی و ثبات منطقه دانست.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در خطبه دوم نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان خوی که با حضور پرشور نمازگزاران در مصلای امام خمینی اقامه شد، با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، مناسبت‌های پیش‌رو از جمله روز جهانی پست، بزرگداشت حافظ، روز اسکان معلولان و سالمندان، روز جهانی استاندارد، روز نابینایان و سالگرد شهادت پنجمین شهید محراب، آیت‌الله اشرفی اصفهانی را گرامی داشت.

وی با تبریک هفته انتظامی، امنیت را نعمتی بنیادین و حیاتی برای پیشرفت کشور خواند و از جانفشانی و فداکاری شبانه‌روزی پرسنل خدوم فراجا در تأمین آرامش مرزها، شهرها و روستاها تجلیل کرد. خطیب جمعه خوی تداوم مأموریت‌های مقتدرانه پلیس در مواجهه با خطرات و در عین حال تقویت روزافزون پیوند اعتماد، عطوفت و همراهی با آحاد مردم را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در ارتقای امنیت عمومی برشمرد.

امام جمعه خوی در بخش دیگری از سخنان خود به واکاوی سناریوهای احتمالی جبهه استکبار و بدخواهان ملت ایران پرداخت و گفت: دشمنان در برآوردهای خصمانه خود همواره چهار سناریوی تنش‌آفرینی دریایی، ماجراجویی محدود علیه برخی مراکز راهبردی، دوقطبی‌سازی و آشوب‌آفرینی در فضای داخلی و همچنین پیگیری اقدامات تروریستی را در سر می‌پرورانند، اما قدرت بازدارندگی موشکی، توانمندی نهادهای اطلاعاتی و دفاعی، هوشیاری جبهه مقاومت و پیوند عمیق مردم مؤمن با نظام، راهبرد دشمن را پیشاپیش با بن‌بست روبه‌رو کرده است.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با استناد به تحلیل‌های رسانه‌ای و اعترافات مقامات صهیونیست از جمله یائیر لاپید پیرامون تحولات منطقه پس از عملیات تاریخی طوفان‌الاقصی اظهار داشت: تمام محاسبات و سرمایه‌گذاری‌های چندین‌ساله تل‌آویو برای عادی‌سازی روابط با کشورهای اسلامی بر باد رفته و امروز رژیم صهیونیستی در انزوایی بی‌سابقه قرار گرفته است. صدور احکام بین‌المللی علیه سران جنایتکار این رژیم، طرد شدن در مجامع فرهنگی و ورزشی جهان و ترک سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام نطق نخست‌وزیر خبیث آن، تنها بخشی از نشانه‌های افول و نفرت عمومی جهانیان از صهیونیسم است.

خطیب جمعه خوی با رد دوگانه‌سازی باطل میان علم و دیانت تأکید کرد: تکیه بر فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام و معنویت دینی نه تنها مانع رشد نیست، بلکه موتور محرک جهش علمی، فناوری هسته‌ای، نانو و توانمندی‌های دانش‌بنیان جوانان ایران بوده است. این روحیه حماسی و عاشورایی است که در نام‌گذاری ادوات بازدارنده دفاعی و عملیات‌های غرورآفرین، قدرت‌آفرینی می‌کند و استکبار جهانی و سردمدارانی چون ترامپ و نتانیاهو باید بدانند با چه ملتی با ریشه‌های عمیق علوی و حسینی طرف هستند.

امام جمعه خوی در ادامه به اهمیت حیاتی و ژئوپلیتیک تنگه هرمز پرداخت و آن را مسئله‌ای در سطح امنیت ملی و بقای منافع کشور توصیف کرد. وی تصریح کرد: تنگه هرمز برگ برنده و بازدارندگی غیرهسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است و صیانت از آن، علاوه بر اقتدار نظامی، نیازمند صورت‌بندی دقیق حقوقی در سطح بین‌المللی است.

حجت الاسلام قاسم‌خانی خاطرنشان کرد: با تبیین علمی و حقوقی حاکمیت کشور در آب‌های سرزمینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های نظارتی نظیر ایمنی کشتیرانی، کنترل آلودگی زیست‌محیطی و عملیات‌های امداد و نجات مطابق تجارب سایر آبراه‌های حیاتی جهان، می‌توان جایگاه مدیریت مقتدرانه و مشروع ایران را به یک دارایی راهبردی، پایدار و تثبیت‌شده در موازنه جهانی بدل کرد.