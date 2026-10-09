به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین پنجمین سالگرد ارتحال آیت‌الله علامه حسن‌زاده آملی، با حضور جمعی از علما، روحانیون و ارادتمندان این عالم برجسته، در حسینیه روستای دهک شهرستان بابل برگزار شد؛ مراسمی که فرصتی برای بازخوانی ابعاد شخصیتی، سجایای اخلاقی و میراث علمی و معنوی این عالم ربانی بود.

آیت الله سیدمحمدهادی قائمی، از شاگردان علامه حسن‌زاده آملی در این مراسم گفت: یاد و نام عالمان دینی که عمر خود را در مسیر علم، معرفت و تربیت انسان‌ها سپری کردند، با گذشت سال‌ها همچنان در دل‌ها زنده است.

وی افزود: آیت‌الله حسن‌زاده آملی از عالمان شناخته‌شده معاصر بود که در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی، فلسفه، عرفان، حکمت و معارف دینی آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. اما آنچه در کنار جایگاه علمی او مورد توجه شاگردان و علاقه‌مندانش قرار داشت، توجه به تهذیب نفس، تواضع، ساده‌زیستی و پیوند دانش با عمل بود.

آیت الله قائمی گفت: تواضع و فروتنی از ویژگی‌هایی است که در توصیف شخصیت اخلاقی این عالم برجسته به آن اشاره می‌شود؛ عالمی که علم را تنها در آموختن و اندوختن دانش خلاصه نمی‌کرد، بلکه آن را مسیری برای شناخت حقیقت، خودسازی و خدمت به انسان‌ها می‌دانست.

از دیگر ابعاد شخصیتی علامه حسن‌زاده آملی، پیوند میان دانش و معنویت بود؛ رویکردی که بر اساس آن، علم زمانی ارزشمندتر می‌شود که در رفتار انسان، اخلاق فردی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نمود پیدا کند.