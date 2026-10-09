در راستای اجرای سیاست‌های کلان مدیریت منابع آب و ارتقای سطح پایداری محیط‌زیست شهری، توافق نامه راهبردی مدیریت پایدار منابع آب وبازچرخانی پساب شهری در بویین‌میاندشت امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان شهردار بویین میاندشت گفت: توافقنامه انجام طرح مطالعات طرح «بازچرخانی پساب جهت استفاده و بهره‌برداری در فضای سبز شهری» با مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری‌های استان اصفهان به امضاءرسید.

سید احمد عبداللهی با اشاره به اینکه ۴ میلیاردریال اعتبار برای مطالعات طرح در نظر گرفته شده است افزود: هدف از این توافقنامه، انجام مطالعات دقیق علمی و فنی جهت بازچرخانی پساب‌های شهری و تبدیل آنها به منبعی پایدار که می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی، پایداری پارک‌های جنگلی و فضای سبز محیط پیرامون شهر وهمچنین توسعه زراعت چوب وایجاد در آمد پایدار برای شهرداری داشته باشد.