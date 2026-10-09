به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛حاج بمانعلی ناظمی هرندی، پدر گرانقدر شهیدان والامقام محمد و ابوالقاسم ناظمی هرندی، پس از سال‌ها صبر و استقامت در راه آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

مسعود نیک‌بخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، در پی درگذشت این پدر فداکار، با صدور پیامی، مصیبت وارده را به خانواده محترم ناظمی هرندی، بستگان و همه داغداران این سوگ تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و همجواری با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

مراسم تشییع این پدر شهیدان امروز برگزار و پیکرش در بهشت حیدر شهر هرند به خاک سپرده شد.

شهید والامقام محمد ناظمی هرندی متولد دهم آذر ماه ۱۳۴۳ به عنوان رزمنده بسیجی در جبهه حضور یافت و در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۶۵ عملیات شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

برادر کوچکتر شهید ابوالقاسم ناظمی هرندی متولد بیستم آبان ۱۳۴۶ از شهر هرند است تا متوسطه اول در رشته علوم تجربی درس خواند و به عنوان رزمنده بسیجی در جبهه حضور یافت. سرانجام در عملیات شلمچه استان خوزستان توسط اصابت ترکش در تاریخ چهارم بهمن ماه سال ۱۳۶۵ به همرزمان و برادر شهیدش پیوست.

مزار دو برادر در گلزار مطهر شهدای بهشت حیدر واقع در شهر هرند از توابع استان اصفهان است.