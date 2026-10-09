همزمان با گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، نمایشگاه دستاوردها و ظرفیت‌های روستایی و عشایری شهرستان پیشوا در حوزه‌های صنایع دستی و کشاورزی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسئول اداره میراث فرهنگی و صنایع گردشگری پیشوا گفت: در این نمایشگاه، بخشی از توانمندی‌ها و تولیدات روستایی شهرستان پیشوا در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است که از جمله آن می‌توان به فرش و گلیم روستایی اشاره کرد؛ هنرهایی که از جمله صنایع دستی شاخص و بومی روستاهای شهرستان و از نمادهای صنایع دستی پیشوا به شمار می‌روند.

حسن ژاله نیا افزود: همچنین محصولات چرمی و دست‌ دوز و سایر تولیدات صنایع دستی شهرستان در این نمایشگاه عرضه شده است.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز محصولات گلخانه‌ای شهرستان پیشوا شامل خیار، بادمجان، فلفل و ... به نمایش گذاشته شده است.

ژاله نیا گفت: شهرستان پیشوا با برخورداری از ظرفیت گسترده تولیدات گلخانه‌ای، از قطب‌های مهم تولید محصولات گلخانه‌ای در استان تهران محسوب می‌شود و بخشی از این توانمندی در این نمایشگاه معرفی شده است.

این نمایشگاه از روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده و به مدت چهار روز، تا ۱۹ مهرماه ادامه خواهد داشت.

برپایی این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و فرهنگی روستاهای شهرستان پیشوا، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان روستایی و معرفی محصولات و صنایع دستی بومی شهرستان به بازدیدکنندگان و فعالان این حوزه است.