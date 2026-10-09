نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان، با اشاره به تحولات اخیر یمن، تأکید کرد که تسلط انصارالله بر باب‌المندب در کنار اهمیت تنگه هرمز، معادلات قدرت در منطقه، امنیت دریایی و بازار جهانی نفت را دستخوش تغییرات بنیادین کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی در خطبه‌های نماز جمعه کاشان با تحلیل موقعیت جغرافیایی یمن در مجاورت مسیر‌های حیاتی انتقال انرژی، گفت: توان سازمانی و روحیه ایثارگری در این منطقه، عاملی کلیدی در مقابله با بازیگران منطقه‌ای است.

وی افزود: بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی یمن، برای درک تغییرات اخیر در معادلات قدرت ضروری است.

امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر تداوم مراسم سنتی «نشلجی‌ها» به عنوان نمادی از ولایت‌مداری و پیوند عمیق مردم منطقه اردهال با ارزش‌های اهل‌بیت (ع)، به حضور کاروان پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آیچی-ناگویا نیز اشاره کرد.

وی افزود: این کاروان با شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب»، پیامی صریح از صلح و مقاومت را به جهان مخابره می‌کند.