امام‌جمعه موقت اصفهان: قدرت واقعی کشور تنها با شاخص‌های مادی سنجیده نمی‌شود، بلکه اراده مردم و پایبندی به ارزش‌های دینی، ابعاد بنیادین قدرت و عزت ایران اسلامی را در معادلات جهانی رقم می‌زند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام‌جمعه موقت اصفهان ظهر در خطبه‌های نمازجمعه این هفته در مصلی امام خمینی (ره)، با اشاره به معیار‌های سنجش قدرت کشور‌ها گفت: ارزیابی قدرت در نگاه مادی بر شاخص‌هایی مانند میزان تولید، توان نظامی و هوایی، تعداد هواپیماها، جمعیت و مؤلفه‌های سیاسی استوار است، اما معیار‌های الهی بسنجش قدرت، ابعاد دیگری دارد که از جمله آنها توان اثرگذاری در مسیر حق است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد محمودی با بیان اینکه در ارزیابی قدرت جمهوری اسلامی ایران باید میان شاخص‌های مادی و معیار‌های الهی تمایز قائل شد افزود: انقلاب اسلامی، استقلال کشور، اراده مردم، ایمان جامعه و برخورداری از رهبری دینی از مؤلفه‌هایی هستند که در کنار توانایی‌های مادی، در قدرت و اثرگذاری ایران نقش دارند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در تقویت استقلال و جایگاه ایران گفت: استقلال، اراده ملی، ایمان مردم و پیوند جامعه با رهبران دینی از ویژگی‌هایی است که در قدرت ایران اسلامی موردتوجه قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام محمودی با اشاره به جلوه‌های باور‌های دینی مردم هم گفت: حضور مردم در مناسبت‌هایی مانند راهپیمایی اربعین و مراسم تشییع پیکر شهدا، جلوه‌ای از پیوند جامعه با ارزش‌های دینی و اعتقادی است که در کنار استقلال و اراده مردم، در ارزیابی قدرت کشور اهمیت دارد.

وی با اشاره به جایگاه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران هم گفت: پشتیبانی مردم از نیرو‌های مسلح کشور در کنار استقلال و پایبندی به ارزش‌های اسلامی، از دیگر مولفه‌های عزت و قدرت ایران است.

امام‌جمعه موقت اصفهان به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و حمایت اقشار مختلف جامعه از حفظ آن افزود: موضوع تنگه هرمز در چارچوب مواضع جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد و اقشار مختلف جامعه نیز در حمایت از این رویکرد نقش‌آفرینی می‌کنند.