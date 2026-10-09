فرمانده انتظامی شادگان از دستگیری یک شرور سابقه‌دار و محکوم متواری که به اتهام مشارکت در قتل تحت تعقیب مرجع قضایی بود، در عملیات منسجم و ضربتی پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کاظم نیسی اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی و اقدامات گسترده پلیس آگاهی شهرستان شادگان، شناسایی و دستگیری یکی از اشرار سابقه‌دار و مخلان نظم و امنیت عمومی که به جرم مشارکت در قتل تحت تعقیب مراجع قضایی بود و متواری می‌شد، در دستور کار ویژه ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و کار اطلاعاتی شبانه‌روزی، مخفیگاه این متهم را در یکی از مناطق شهرستان شناسایی کردند.

سرهنگ نیسی اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی پلیس در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر و مقادیری مواد مخدر از نوع شیشه، هروئین و همچنین یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی از او کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان افزود: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ نیسی گفت: پلیس با اقتدار کامل در برابر افرادی که قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه را دارند ایستاده است و اجازه جولان به هنجارشکنان و اشرار را نخواهد داد.