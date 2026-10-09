حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور، امام جمعه خرمشهر، با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی و هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت کسب‌وکار‌های واقعی، این اقدامات را از راهکار‌های مقابله با تحریم‌ها و کاهش فشار‌های اقتصادی دانست

امام جمعه خرمشهر: تقویت تولید داخلی و مشارکت مردم، راهکار مقابله با جنگ اقتصادی است

امام جمعه خرمشهر: تقویت تولید داخلی و مشارکت مردم، راهکار مقابله با جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور در خطبه‌های نماز جمعه خرمشهر، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت، بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های مؤثر برای مقابله با تحریم‌ها و محاصره اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به دلار از محور‌های مهم مقابله با فشار‌های اقتصادی است، گفت: برای تحقق این اهداف، مسئولان باید مردم را به خرید کالا‌های ساخت داخل تشویق کنند و زمینه مشارکت سرمایه‌های خرد مردم در تولید و کسب‌وکار‌های واقعی را فراهم آورند.

امام جمعه خرمشهر افزود: مشارکت مردم در تولید می‌تواند به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، کاهش ورود سرمایه‌ها به بازار ارز، جلوگیری از التهاب بازار و تورم، تقویت ارزش پول ملی و افزایش فرصت‌های اشتغال منجر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور با تأکید بر نقش مسئولان اقتصادی در مدیریت شرایط موجود، گفت: تیم اقتصادی دولت و مجلس باید برای کاهش وابستگی به دلار و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کنند و از اظهارنظر‌های غیرکارشناسی که ممکن است موجب نگرانی مردم و التهاب بازار ارز شود، پرهیز کنند.

وی با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره صادرات نفت و درآمد‌های ارزی کشور، بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه در مسائل اقتصادی تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود اقدامات دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، هرچه سریع‌تر آثار خود را در معیشت و سفره مردم نشان دهد.

**تأکید بر حفظ آرامش جامعه و هوشیاری در برابر تهدیدها**

امام جمعه خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه، بر ضرورت هوشیاری در برابر تحرکات دشمن و حفظ آرامش جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه آگاهی، هوشمندی، صبر و همکاری مردم از عوامل مهم مقابله با تهدیدهاست، حفظ آرامش عمومی را یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی دانست و خواستار پرهیز از اقداماتی شد که می‌تواند موجب برهم خوردن آرامش جامعه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراکز امنیتی و مراجع مسئول پیگیری کنند.

**طوفان الاقصی و تحولات منطقه**

امام جمعه خرمشهر در ادامه، با اشاره به پیامد‌های عملیات طوفان الاقصی، به تغییرات در معادلات منطقه‌ای و افزایش نقش جریان‌های مقاومت پرداخت.

وی با طرح موضوعاتی از جمله تحولات مرتبط با تنگه باب‌المندب، وضعیت حضور آمریکا در عراق و ناکامی تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط برخی کشور‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی، این تحولات را از پیامد‌های مهم تحولات اخیر منطقه دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور همچنین با اشاره به تحولات یمن، درباره احتمال عملیات‌های فریبکارانه و تلاش برای ایجاد اختلاف میان کشور‌های اسلامی هشدار داد و بر ضرورت هوشیاری مردم منطقه در برابر اقداماتی که می‌تواند به تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها منجر شود، تأکید کرد.

**ضرورت تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی خرمشهر**

امام جمعه خرمشهر در بخش پایانی سخنان خود به موضوع حمل‌ونقل عمومی و نیاز خانواده‌ها به وسایل نقلیه ارزان‌قیمت برای جابه‌جایی دانش‌آموزان اشاره کرد.

وی با قدردانی از اقدامات شهرداری خرمشهر در ساماندهی حمل‌ونقل شهری و توجه به مناطق کم‌برخوردار، گفت: با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، خانواده‌ها برای رفت‌وآمد فرزندان خود به وسایل نقلیه عمومی و ارزان‌قیمت نیاز بیشتری دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، نیاز خرمشهر به اتوبوس و مینی‌بوس خط واحد همچنان قابل توجه است و لازم است ناوگان حمل‌ونقل عمومی متناسب با نیاز شهروندان تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به دانش‌آموزان در روز‌های بازگشایی مدارس، خواستار برنامه‌ریزی بیشتر برای توسعه خدمات حمل‌ونقل شهری شد و فراهم کردن امکان رفت‌وآمد آسان و کم‌هزینه را از نیاز‌های مهم خانواده‌های خرمشهری دانست.

امام جمعه خرمشهر در پایان تأکید کرد تقویت خدمات عمومی و توجه به نیاز‌های روزمره مردم، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل شهری، باید در اولویت برنامه‌ریزی مسئولان قرار گیرد.