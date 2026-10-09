امام جمعه موقت بیرجند گفت: تنگه هرمز، مسئله هسته‌ای و توان موشکی کشور قابل مذاکره نیستند و جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مظلومان، حفظ استقلال و صیانت از تمامیت ارضی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام جمعه موقت بیرجند: تنگه هرمز و توان موشکی قابل مذاکره نیست

امام جمعه موقت بیرجند: تنگه هرمز و توان موشکی قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خطیب موقت نماز جمعه بیرجند، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند، با تأکید بر صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و توجه هم‌زمان به مسائل فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشور تأکید کرد.

حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز افزود: این تنگه یکی از شریان‌های مهم انرژی جهان و از مؤلفه‌های اساسی امنیت ملی ایران است که حفاظت از آن با تلاش و ایثار نیرو‌های دریایی کشور محقق می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، از تلاش نیرو‌های مسلح برای حفاظت از مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی کشور قدردانی کرد و شهدای مدافع امنیت دریایی را نماد ایستادگی در برابر تهدید‌ها دانست.

حجت‌الاسلام شهریاری همچنین با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در نقاط مختلف کشور، از برگزاری این رزمایش ۱۹ مهر در بیرجند و برخی شهرستان‌ها خبر داد.

امام جمعه موقت بیرجند تأکید کرد: مردم خراسان جنوبی نیز حضوری گسترده و پرشور در این رزمایش داشته باشند و بار دیگر آمادگی و همبستگی خود در دفاع از کشور را به نمایش بگذارند.

وی همچنین با اشاره به سفر وزیر آموزش و پرورش از روز گذشته ۱۶ مهر به استان، این سفر را اقدامی شایسته دانست و بر ضرورت توجه به مطالبات مردم مناطق مختلف استان تأکید کرد.