به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده افزود: در جنگ، دشمن مقر‌های نظامی و انتظامی ما را هدف قرار داد تا نقطه امنی برای مزدوران خود فراهم کند، اما نیرو‌های نظامی دست نکشیدند و برای امنیت کشور تلاش کردند.

امام جمعه بندرعباس با توجه به سخنان رهبر انقلاب اسلامی گفت: یکی از مطالبات مهم و به حق رهبر انقلاب، امنیت اجتماعی و حفاظت از جان و مال مردم است.

آیت الله عبادی زاده افزود: در جنگ بی امان که دشمن به کشور تحمیل کرد، مردم در کنار نیرو‌های نظامی کاری کردند که محاسبات دشمن بهم بخورد و سربلند از این آزمون بیرون آمدند.

بیشتر بخوانید: خطبه‌های نماز جمعه شهرستان‌های هرمزگان ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۵

وی گفت: مردم با بیش از ۷ ماه حضور در خیابان‌ها پرچم کشور و پیام رهبری را به دست گرفتند و محاسبات دشمن را بر هم زدند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود: دریادلان ارتش و سپاه نیز با حفاظت از تنگه هرمز و خلیج فارس آرامش را از دشمن گرفتند، اجازه ورود و تسلط دشمن را ندادند و هنوز هم در حال دفاع از مرز‌های آبی کشور هستند.

آیت الله عبادی زاده گفت: رزمندگان ما مرحله به مرحله دشمن را از آب‌های کشور خارج کردند.

وی افزود: سرنوشت این جنگ را ملتی تعیین می‌کند که به منبع قدرت وصل است و عزم پولادین دارند، مانند ملت ایران که ۷ ماه بی وقفه در میدان حاضر است.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به روز دامپزشکی و تامین امنیت غذایی جامعه گفت: ما در کشور جایگاه سوم پرورش شتر را داریم و باید در این زمینه سرمایه گذاری شود.

آیت الله عبادی زاده با اشاره به روز روستا و عشایر از مسئولان خواست در روستا‌ها اشتغالزایی صورت گیرد چرا که روستاییان پشتوانه تولید کشور هستند.

وی افزود: هر روستا یک منطقه بکر گردشگری دارد، آنها را توسعه دهید، به صنایع دستی روستا‌ها توجه شود تا از مهاجرت مردم به شهر‌ها جلوگیری شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان همچنین به روز کودک اشاره کرد و گفت: در آینده بار این جامعه بر دوش کودکان الان است پس باید به گونه‌ای تربیت شوند که جوابگوی ایران قوی باشند.