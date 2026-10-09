مسئول روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه گفت : میدان داری افسران رسانه و خبرنگاران راوی حقیقت در جنگ تحمیلی دوم و سوم، تکمیل کننده ضربات مهلک نیرو‌های مسلح و حماسه مردم مبعوث شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ دوم پاسدار سید حسین موسوی در آیین تجلیل از فعالان رسانه‌ای صدا و سیمای مرکز خوزستان که با حضور فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در این قرارگاه، روایت اول خبرنگاران صدا و سیمای مرکز خوزستان و خبرگزاری‌های استان در پوشش خبری لحظه‌ای اخبار جنگ را در سطح کشور بسیار مطلوب عنوان نمود و خاطرنشان کرد: ۷ ماه عزت آفرینی رسانه‌ها حماسه آفرید و پشتیبانی صدا و سیما و خبرگزاری‌های ملی و استان خوزستان از رزمندگان اسلام و مردم کف خیابان صحنه‌هایی دلگرم کننده از اتحاد یک ایران قوی در برابر دشمن رقم زد که تاریخ فراموش نخواهد کرد.

وی افزود: توفیق یافتیم امروز در نشستی صمیمانه از مدیر کل و معاونین و ۴۲ نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانه در بخش‌های مختلف صدا و سیمای مرکز خوزستان تقدیر به عمل نمودیم که این عرض خدا قوتی در مقابل گوشه‌ای از فعالیت شبانه روزی افسران جهاد تبیین و جنگ نرم علیه دشمن غدار و مجهز به تجهیزات روز دنیا بود.

موسوی خاطرنشان کرد: به حول و قوه الهی با حمایت فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته واحد رسانه این روابط عمومی، تجلیل از خبرنگاران در مناسبت‌های آتی سال جاری ادامه خواهد داشت.