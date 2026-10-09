پیکر پدر شهید مهدی نیا امروز با حضور مردم قدرشاس بابل تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پدر شهید والامقام سیدابوالفضل مهدی‌نیا، از شهدای دوران دفاع مقدس، در روستای پایین جوب‌بست بخش گتاب شهرستان بابل تشییع و به خاک سپرده شد.

مردم شهیدپرور این روستا با حضور در مراسم تشییع پیکر مرحوم میرابوطالب مهدی نیا، با خانواده این شهید والامقام ابراز همدردی کردند و یاد و خاطره ایثارگری‌های شهدا و خانواده‌های صبور آنان را گرامی داشتند.

شهید سیدابوالفضل مهدی‌نیا، فرزند مرحوم میرابوطالب مهدی‌نی، دهم اردیبهشت سال ۱۳۶۱، در جریان عملیات بیت‌المقدس و در منطقه خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد؛ عملیاتی سرنوشت‌ساز که به آزادسازی خرمشهر از اشغال دشمن بعثی انجامید.

پیکر پدر این شهید والامقام پس از تشییع، در آرامستان صاحب‌الزمان روستای پایین جوب‌بست بخش گتاب بابل آرام گرفت.

یاد و نام شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان، همواره بخشی ماندگار از تاریخ پرافتخار دفاع مقدس و سرمایه معنوی مردم ایران است.