به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از بازدید تیم برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و ارزیابی دستاورد‌های طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در حوزه استقرار کشاورزی پایدار و تنوع‌بخشی به معیشت‌های سازگار با منابع تالابی در روستا‌های پایلوت حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی خبر داد.

علیرضا سیدقریشی اظهار کرد: بر اساس فعالیت‌های طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، مجموعه‌ای از اقدامات در راستای الگوسازی مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه در روستا‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی در حال اجراست.

وی افزود: در بخش کشاورزی پایدار، تیم برنامه عمران ملل متحد از سایت پایلوت روستای ساری‌بیگلو معین شهرستان ارومیه بازدید کرد و تکنیک‌های انجام‌شده برای استقرار کشاورزی پایدار، کاهش مصرف آب و کاهش استفاده از نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع و باغات را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

سیدقریشی همچنین با اشاره به پروژه تنوع‌بخشی به معیشت‌های سازگار با منابع تالابی گفت: در ادامه این بازدید ها، تیم UNDP از پایلوت‌های این پروژه در شهرستان ارومیه، روستای فقی‌بیگلو، و روستا‌های ممیند و حسنلو در شهرستان نقده بازدید کردند.

وی بیان کرد: در اجرای این پروژه تلاش شده است با ایجاد و تقویت فرصت‌های معیشتی سازگار با منابع تالابی، فشار بر منابع زیست‌محیطی و تالابی کاهش یافته و زمینه افزایش تاب‌آوری و سازگاری جوامع محلی در برابر تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های محیطی فراهم شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در پایان گفت: دو پروژه استقرار کشاورزی پایدار و تنوع‌بخشی به معیشت سازگار با منابع تالابی، با حمایت مالی دولت ژاپن و برنامه عمران ملل متحد (UNDP) بر اساس سند فعالیت فاز چهارم طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، در سطح ۲۴ روستای پایلوت حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی طی سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ در حال اجرا و برنامه‌ریزی می‌باشد.