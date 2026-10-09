عضو هیئت‌مدیره خانه معدن ایران، دستیابی به صادرات سالانه ۲ میلیارد دلاری سنگ ایران را با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، نشان سازی ملی، توسعه بازار‌های هدف و افزایش رقابت‌پذیری امکان‌پذیر دانست و تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور می‌تواند جایگاه ایران را در بازار جهانی سنگ ارتقا دهد.

محمد مهدی ملکی آشتیانی در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به برخورداری ایران از ظرفیت بیش از ۳.۵ میلیارد تن ذخیره سنگ تزئینی؛ گفت: با وجود این ظرفیت گسترده، صادرات سالانه سنگ کشور حدود ۲۳۰ میلیون دلار است؛ موضوعی که ضرورت تمرکز بر توسعه بازار‌های صادراتی و رفع موانع تجارت خارجی را نشان می‌دهد.

وی روابط سیاسی و اقتصادی پایدار با کشور‌های مختلف، به‌ویژه همسایگان، را از پیش‌نیاز‌های توسعه صادرات دانست و گفت: رفع محدودیت‌های بانکی، تسهیل نقل‌وانتقال پول و کاهش هزینه‌های تجارت و حمل‌ونقل، زمینه رقابت مؤثر تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را فراهم می‌کند.

نشان‌سازی؛ راهکاری برای ارتقای جایگاه سنگ ایران در بازار‌های جهانی

این کارشناس حوزه سنگ‌های ساختمانی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از تولیدمحوری به بازارمحوری افزود: شناسایی بازار‌های هدف، شناخت نیاز مشتریان خارجی، تقویت شبکه‌های فروش و حضور مستمر در نمایشگاه‌های بین‌المللی باید هم‌زمان با توسعه ظرفیت‌های تولیدی دنبال شود.

ملکی آشتیانی همچنین نشان سازی ملی سنگ ایران را از راهکار‌های ارتقای جایگاه این صنعت دانست و گفت: استانداردسازی محصولات، معرفی سنگ‌های شاخص کشور و ایجاد مراکز عرضه و توزیع در بازار‌های هدف می‌تواند اعتبار و ارزش اقتصادی سنگ ایران را افزایش دهد.

فاصله ۲۱ میلیون تنی ظرفیت اسمی و استخراج واقعی سنگ

وی با اشاره به فاصله ظرفیت اسمی استخراج سالانه ۳۲ میلیون تنی کشور با استخراج واقعی حدود ۱۱ میلیون تن، بر ضرورت نوسازی ماشین‌آلات، استفاده از فناوری‌های جدید، بهبود فرآیند‌های استخراج و فرآوری و کاهش هزینه‌های تولید تأکید کرد.

عضو هیئت‌مدیره خانه معدن ایران، ثبات مقررات صادراتی و تفکیک مسئولیت‌های دولت و بخش خصوصی را نیز ضروری دانست و گفت: در حالی که بخش خصوصی باید بر ارتقای کیفیت و توسعه بازار تمرکز کند، تسهیل مبادلات بانکی، توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی و ایجاد زیرساخت‌های تجارت خارجی نیازمند حمایت مؤثر دولت است.

ملکی آشتیانی تدوین نقشه راه ملی با اهداف کمی، زمان‌بندی مشخص، تعیین بازار‌های هدف و تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط را از الزامات دستیابی به صادرات ۲ میلیارد دلاری عنوان کرد و افزود: پیگیری هم‌زمان دیپلماسی اقتصادی، برندسازی ملی و افزایش رقابت‌پذیری می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر سنگ ایران در بازار‌های جهانی را فراهم کند.