امام جمعه اهواز گفت: اولویت مهم آمریکا که چندین میلیارد دلار برای آن سرمایه گذاری کرده و حتی از حمله نظامی مهم‌تر است ایجاد یک کمپین قوی در مورد جنگ شناختی و ترکیبی علیه جامعه ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد نبی موسوی فرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) این شهر اظهار کرد: این برنامه برای آمریکا از حمله نظامی، تنگه هرمز و غنی سازی اورانیوم مهمتر است.

وی افزود:آن‌ها به دنبال این هستند که بین مردم تفرقه و گمراهی ایجاد کرده و در فضای رسانه‌ای دستاوردی داشته باشند.

حجت الاسلام موسوی فرد ادامه داد: تنها راهکار این است که تا یک ماه آینده گوشمان را به روی حرف‌های آمریکا ببندیم و همه آنها را دروغ بدانیم.

خطیب جمعه اهواز اضافه کرد: آمریکا می‌خواهد مردم را در مورد مسائل اقتصادی نا امید کند و بهترین نعمت خداوند تاب آوری مردم است.

وی تاکید کرد: اگر دشمن تمامی نیرو‌های مسلح و غیر مسلح را جمع کند قادر نخواهد بود وجبی از خاک ایران را در سیطره خود قرار دهد.

حجت الاسلام موسوی فرد اضافه کرد: استکبار جهانی بداند ایران ذره‌ای از حق غنی سازی اورانیوم کوتاه نمی‌آید و تنگه هرمز را به دشمن واگذار نخواهد کرد و اراده مردم ایران بسیار ارزشمند است.

اقتصاد مقاومتی راهکار برون رفت از مسائل اقتصادی

امام جمعه اهواز به مساله معیشت و اقتصاد مردم به عنوان دغدغه رهبر شهید و رهبر کنونی انقلاب اشاره کرد گفت: راهکار رهبر شهید برای برون رفت از این بن بست اقتصادی، اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: مردمی سازی اقتصاد از جمله این ویژگی هاست به گونه‌ای که میدان اقتصاد به مردم سپرده شود و نظارت دقیق وجود داشته باشد.

حجت الاسلام موسوی فرد ادامه داد: همچنین باید به سمت سوی تولید گرایی حرکت کنیم یعنی باید خلق ارزش افزوده برای کشور و مردم ثروت و اشتغال ایجاد کنیم.

رشد منفی جمعیت مساله‌ای جدی است

خطیب جمعه اهواز با اشاره به اینکه به گفته امام شهید مهم‌ترین جنگ، جنگ جمعیت است گفت: رشد منفی جمعیت مساله‌ای جدی است، چون تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در کلاس اول کاهش قابل توجهی داشته که هشداری برای تمامی مسئولان به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: در راستای حل این مشکل مسئولان باید برنامه ریزی کرده و مردم دغدغه‌مند باشند.

حجت الاسلام موسوی فرد در ادامه به مساله حجاب با توجه به توصیه رهبر معظم انقلاب تاکید و بیان کرد: تمامی امکانات برای حفظ پوشش، حجاب، پاکدامنی و عفت به کار گرفته شود و دستگاه‌ها و مسئولان باید برای اساس قانون عمل کنند و در این خصوص جدی باشند.