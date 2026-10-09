مریم چهرقانی دبیر پویش کتاب پویا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: با کمک شبکه مروجان و تسهیگران کتاب پویش کتاب پویا آغاز شده و هم اکنون سی و هشتمین دوره آن در حال برگزاریست.

چهرقانی گفت: هدف ما این است که کتاب تنها برای خواندن نیست. بلکه با محتوای کتاب می‌توان بازی طراحی کرد، نمایشنامه استخراج کرد و به اجرای نمایش پرداخت.

دبیر پویش کتاب پویا افزود: سی و هشتمین پویش کتاب پویا با محوریت کتاب قاف اقیانوس در حال برگزاریست. نوجوانان در سطح ملی در این پویش پس از خواندن کتاب قاف اقیانوس به کتاب بازی می‌پردازند تا محتوای این کتاب را به خوبی فرابگیرند.

«قاف اقیانوس» نوشته محمدرضا شرفی خبوشان و منتشرشده توسط نشر معارف، داستان نوجوانی را روایت می‌کند که در پی یک اتفاق، در میان دریا و در قایقی کوچک گرفتار می‌شود. او برای غلبه بر ترس و تنهایی، سفر دور دنیا و ماجرا‌های ناوگروه ۸۶ را برای خود روایت می‌کند.

این پویش تلاش دارد با استفاده از ظرفیت ادبیات داستانی، مخاطبان به‌ویژه کودکان ونوجوانان را با اهمیت خلیج فارس، جزایر ایرانی و جایگاه دریا در هویت و تاریخ ایران آشنا کند؛ موضوعی که در شرایط کنونی منطقه و تحولات مرتبط با خلیج فارس و تنگه هرمز، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.