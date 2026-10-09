نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: با توجه به پیروزی ملت ایران، شکرانه این نعمت، تقویت ایران و مهمترین مولفه این موضوع تزریق امید و حفظ وحدت و انسجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به این که رهبر معظم انقلاب فرمودند که ملت ایران به برکت خون مطهر شهدا و مردم در میدان پیروز جنگ هستند گفت: باید بر وجود نعمت پیروزی ملت ایران بر دشمنان خداوند را شاکر باشیم چرا که خداوند فرموده است اگر شکرگزار باشیم خداوند بر نعمتش می‌افزاید.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی افزود: دشمنان می‌خواستند نظام اسلامی را ساقط کنند انرژی هسته‌ای را از بین ببرند، اما بحمدلله در هیچ یک از اهداف خود موفق نشدند.

او خاطرنشان کرد: رهبری فرمودند که شکر نعمت پیروزی این است که ایران را قوی کنیم و قوی نگه داریم که مهمترین مولفه این موضوع امیدوار بودن و حفظ وحدت و انسجام است.

امام جمعه ارومیه تاکید کرد: باید نخبگان و خواص جامعه ضمن تزریق امید در جامعه از ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه بپرهیزند و اگر مقاومت کنیم مطمئنا خداوند نیز نصرت خود را نازل خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با بیان این که باید تا وقتی که شرایط اقتضا می‌کند میدان و خیابان را رها نکنیم تصریح کرد: حضور در خیابان‌ها موجب شده که دشمنان نتوانند اغتشاشات داخلی را ایجاد کنند و در واقع در این موضوع نیز شکست خورده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم گفت: باید مسئولان اقتصادی طوری مدیریت کنند که در جهت کاهش تورم حرکت کرده و معیشت مردم را بهبود بخشند.

او پیروزی ورزشکاران در مسابقات ژاپن را موجب افتخار ملت ایران دانست و افزود: نمایندگان استان ما نیز در این پیروزی سهیم بودند و باید برای ورزشکاران دیگری که به مسابقات آسیایی اعزام شدند نیز دعا کنیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با تاکید بر این که ورزشکاران ما در مسابقات بین المللی خود را جانفدای ایران معرفی کرده‌اند خاطرنشان کرد: از سویی این قهرمانان ورزشی یاد و نام شهدای مظلوم میناب و غزه را زنده نگه می‌دارند که بسیار ارزشمند است.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با اشاره به اهمیت مسئله جوانی جمعیت و تاکید رهبری شهید و رهبر فرزانه انقلاب بر این موضوع گفت: مسئله جوانی جمعیت نباید از ذهن ما فراموش شود و باید به یک دغدغه ملی تبدیل شود چرا که روز به روز جمعیت کشور در حال کاهش است.

او ادامه داد: این که پایه اولی‌ها با کاهش جمعیت ۱۰۰ هزار نفری نسبت به سال گذشته مواجه شده‌اند نشان از کاهش شدید جمعیت است.

امام جمعه ارومیه خاطرنشان کرد: مباحث معیشتی و اقتصادی مسئله جلوگیری کننده در این موضوع نیست بلکه باور و سبک زندگی مردم عوض شده است.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با بیان این که برخورد پلیس فرانسه با مردم معترض، نشان از آزادی بیان در غرب است افزود: پلیس فرانسه به راحتی مردم را می‌زند و خشن‌ترین کار‌ها را انجام می‌دهد، اما هیچ کسی حق اعتراض ندارد.

او تصریح کرد: وحشی‌ترین پلیس، پلیس فرانسه است و ناعادلانه با مردم معترض برخورد می‌کند و ۶ هزار کودک را زندانی می‌کند.

امام جمعه ارومیه تاکید کرد: در ایران اسلامی پلیس مقتدر و مظلوم است و به خاطر یک زنی که با اجل خود از دنیا رفته است شعار زن زندگی آزادی سر می‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با اشاره به این که از جمله واجبات شرعی خمس و زکات است گفت: یک مسلمان باید دقت کند که مال من را خمس تعلق می‌گیرد یا نه؛ چرا که اگر این محاسبات را نکند مال او شبهه ناک شده و نمی‌تواند از مال خود استفاده کند.

او تاکید کرد: زکات واجب شده تا اغنیا آزمایش شوند و در واقع زکات روزی فقرا است تا بدین طریق در جامعه هیچ کسی گرسنه نماند.

امام‌جمعه ارومیه گفت: باید کشاورزان استان که در فصل برداشت خصوصا انگور قرار داریم زکات آن را حساب کرده و پرداخت نمایند که متاسفانه الان حدود ۵ درصد از مردم استان زکات پرداخت می‌کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تربیت فرزند در آموزه‌های دینی و اسلامی گفت: پیامبر می‌فرمایند که فرزندان خود را با سه خصلت محبت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و تلاوت قرآن کریم تربیت کنید.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با تاکید بر این که پدر و مادر وظیفه دارند که اسم نیکویی برای فرزندان خود انتخاب کرده و زمینه ازدواج فرزندان خود را فراهم کنند افزود: وظیفه شرعی پدر و مادر این است که وقتی که فرزند به سن ازدواج رسید باید اسباب ازدواج آنها را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی خاطرنشان کرد: نمازخوان کردن فرزندان و تربیت دینی آنها در این زمینه دیگر وظیفه مهم پدر و مادر بر فرزندان خود است.