به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ عبادی رئیس پلیس راه استان، از ترافیک نیمه‌سنگین در خروجی محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد و گفت: ترافیک ایستایی در خروجی مرزن‌آباد حدود ۳ کیلومتر است.

وی افزود: از ساعت ۱۴، مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ البرز و محور کندوان مسدود می‌شود و حدود ساعت ۱۸، محدودیت یک‌طرفه از خروجی مرزن‌آباد به سمت جنوب اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران گفت: در محور هراز نیز محدودیت یک‌طرفه به‌صورت مقطعی اجرا می‌شود.

سرهنگ عبادی با اشاره به آفتابی بودن هوا، از رانندگان خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، توجه کافی به مسیر پیش رو داشته باشند و فاصله طولی مناسب را حفظ کنند.