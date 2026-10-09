امام جمعه موقت سمنان با تأکید بر نقش حضور مردم در صحنه، همدلی و وحدت ملی را از عوامل ناکامی توطئه‌های دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام‌ غلامحسین مهدوی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه سمنان، مقاومت را راهکار مقابله با فشارهای خارجی دانست و گفت: حضور مردم در صحنه، وحدت ملی و توانمندی‌های دفاعی کشور از عوامل مهم ایستادگی در برابر توطئه‌هاست.

امام جمعه موقت سمنان با اشاره به حضور دانشجویان و استادان در برنامه‌های اخیر، بر ضرورت تقویت مشارکت مردمی و حفظ همدلی میان اقشار مختلف تأکید کرد و توجه به نسل جوان را از عوامل مهم تقویت اقتدار کشور دانست.

مهدوی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی مردم از گرانی و تورم، خواستار افزایش نظارت بر بازار شد.

وی همچنین به مناسبت روز جهانی استاندارد، ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل و نظارت بر فرایند تولید را ضروری دانست و از مردم خواست برای حمایت از تولید ملی، کالاهای ایرانی را در اولویت مصرف قرار دهند.

وی همکاری تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و مسئولان را در رونق تولید و ارتقای جایگاه محصولات ایرانی مؤثر دانست.

امام جمعه موقت سمنان با اشاره به توصیه‌های رهبر انقلاب به دانش‌آموزان، خودافزایی معنوی، تقویت ارتباطات اجتماعی و خانوادگی و ارتقای دانش و مهارت را سه محور مهم رشد فردی و اجتماعی برشمرد.