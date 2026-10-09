مدیر جهاد کشاورزی دزفول، بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه، پایش مستمر و اجرای اقدامات پیشگیرانه پدافند غیرعامل زیستی در برابر مخاطرات نوظهور، به‌ویژه پشه آئدس در بخش کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول، در حاشیه جلسه کارگروه تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: پدافند غیرعامل زیستی از ارکان اساسی تأمین امنیت غذایی و حفظ سلامت بهره‌برداران و فعالان عرصه تولید است و با توجه به احتمال ورود و استقرار ناقلین بیماری‌زا نظیر پشه آئدس، هماهنگی بین‌بخشی و آگاهی‌بخشی به جامعه روستایی و کشاورزی در اولویت قرار دارد.

‌وی افزود: ایستگاه‌های پمپاژ، زهکش‌ها، کانال‌های آبیاری سنتی، مخازن آب کشاورزی و ضایعات رهاشده در باغات می‌توانند به کانون‌های بالقوه تکثیر حشرات و ناقلین بیماری تبدیل شوند؛ لذا پاک‌سازی، لایروبی کانال‌ها، پوشاندن مخازن نگهداری آب و ساماندهی پسماند‌ها با مشارکت فعال باغداران و بهره‌برداران در دستور کار قرار گرفت.

‌قمرزاده تصریح کرد: مراکز جهاد کشاورزی و کارشناسان ترویج، برگزاری دوره‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی به کشاورزان، باغداران و کارگران فصلی را با جدیت دنبال می‌کنند تا علاوه بر شناخت رفتار‌های زیستی این پشه، راه‌های خودمراقبتی و مدیریت بهداشتی محیط کار و سکونت آموزش داده شود.

‌مدیر جهاد کشاورزی دزفول خاطرنشان کرد: هم‌افزایی با شبکه بهداشت و درمان و دستگاه‌های عضو کارگروه آب و کشاورزی به‌صورت مستمر برقرار است و با اجرای دقیق پروتکل‌های پدافند زیستی، از بروز هرگونه تهدید برای سلامت عمومی و زنجیره تولید محصولات کشاورزی جلوگیری می‌شود.