نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان ، بر ضرورت تقویت حضور مردم، توجه به نسل جوان و تنوع‌بخشی به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مطیعی در دیدار با خادمان موکب رهبر شهید با وی حضور فعال مردم را در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان مؤثر دانست و بر فراهم کردن زمینه مشارکت اقشار مختلف جامعه با سلایق گوناگون تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان تنوع‌بخشی به برنامه‌ها، ایجاد جاذبه‌های شرعی، قانونی، هنری و تبیینی، توجه ویژه به نوجوانان و جوانان و بهره‌گیری از ظرفیت مجریان و فعالان متنوع را از الزامات موفقیت فعالیت‌های مردمی برشمرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به فرمایشات رهبر انقلاب، توجه به آثار اجتماعی برنامه‌ها، دشمن‌شناسی و تبیین مسائل روز را از محورهای مهم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مطیعی بر استمرار فعالیت‌های مردمی و تقویت برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و تبیینی با مشارکت اقشار مختلف جامعه تأکید شد.