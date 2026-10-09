به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، ماموستا سلیمان رشیدی با استناد به آیات و روایات، همدلی و یاری‌رسانی به افراد گرفتار در حوادث را ضروری خواند و بی‌تفاوتی در برابر رنج دیگران را مغایر با مسئولیت انسانی و اسلامی دانست.

وی در بخش دیگری از سخنانش، عمر را سرمایه‌ای ارزشمند و بازگشت‌ناپذیر توصیف و بر استفاده صحیح از فرصت زندگی، به‌ویژه دوران جوانی، در مسیر علم‌آموزی، عبادت و خدمت به مردم را تأکید کرد.

قبل از خطبه‌های نماز جمعه مدیرآموزش و پرورش مهاباد با بیان اینکه تمام مدارس شهری و روستایی همچنان به صورت حضوری به فعالیت خود ادامه خواهند داد، از تلاش‌های مدیران، معلمان و والدین که نقش مهمی در تأمین فضای مناسب و محیط امن برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم کرده‌اند، قدردانی کرد.